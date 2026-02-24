سجّل الفريق الطبي بـ مستشفى القناطر الخيرية العام إنجازًا طبيًا جديدًا بعد نجاحه في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 65 عامًا أُصيب بسكتة دماغية حادة، ليتم تسجيل أول حالة تعافٍ بالمستشفى من خلال حقن مذيب للجلطات «الميتاليز» وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، في خطوة تُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة للقطاع الصحي بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح محافظ القليوبية، وبإشراف الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وقيادة الدكتور سيد النحاس مدير المستشفى، وبرئاسة الأستاذ الدكتور منتصر حجازي استشاري ورئيس وحدة السكتة الدماغية.

وأوضح بيان صادر عن المستشفى أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من ضعف مفاجئ بالجانب الأيسر من الجسم، وتلعثم في الكلام، واضطراب في الحركة والإحساس.

وعلى الفور تم تفعيل بروتوكول السكتة الدماغية المعتمد، وإجراء التقييم الإكلينيكي العاجل، إلى جانب الفحوصات اللازمة باستخدام الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي (CT / MRI) لاستبعاد وجود نزيف وتحديد نوع الجلطة بدقة.

وأضاف البيان أنه بعد استيفاء معايير الاشتمال والاستبعاد، تقرر إعطاء عقار إذابة الجلطات «الميتاليز» خلال الإطار الزمني الذهبي، وهو أول 4 إلى 5 ساعات من ظهور الأعراض، ليسجل المستشفى أول تدخل علاجي من هذا النوع بنجاح كامل، حيث شهدت الحالة تحسنًا ملحوظًا واستقرارًا في العلامات الحيوية، تأكيدًا على أن سرعة التدخل تمثل مفتاح النجاة في مثل هذه الحالات الحرجة.

وأشار البيان إلى أنه تم حجز المريض بوحدة السكتة الدماغية التي تم افتتاحها خلال شهر فبراير الجاري، وتضم 5 أسِرّة مجهزة بالكامل، وأجهزة مراقبة حيوية متطورة، وارتباطًا مباشرًا بقسم الأشعة (MRI / CT)، إلى جانب فريق طبي متخصص في المخ والأعصاب والعناية المركزة، وتمريض مدرّب، مع متابعة دقيقة على مدار 24 ساعة.

وبيّن المستشفى أن الفريق الطبي الذي شارك في إنقاذ الحالة ضم الأستاذ الدكتور منتصر حجازي استشاري ورئيس وحدة السكتة الدماغية، والدكتور أحمد جمال تهامي طبيب المخ والأعصاب، والدكتور أحمد خالد طبيب العناية المركزة، والأستاذة هدى بدوي تمريض متخصص.

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن نجاح مستشفى القناطر الخيرية في تسجيل أول حالة علاج جلطة دماغية بحقن مذيب الجلطات يعكس حجم التطوير الذي تشهده المنظومة الصحية بالمحافظة، ويؤكد جاهزية المستشفيات العامة للتعامل مع الحالات الحرجة وفق أحدث المعايير العالمية، مشددًا على أن الهدف هو تقليل نسب الإعاقة والوفيات الناتجة عن السكتات الدماغية من خلال سرعة التشخيص والتدخل في التوقيت الذهبي.

وأضاف أن الدعم المستمر من الدولة للقطاع الصحي أسهم في رفع كفاءة الفرق الطبية وتجهيز وحدات متخصصة قادرة على تقديم خدمة طبية آمنة وسريعة للمواطنين، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يُجسد توجيهات الدولة المصرية بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز جاهزية المستشفيات العامة، بما يضمن تقديم رعاية طبية متقدمة داخل نطاق المحافظة دون الحاجة إلى تحويل الحالات لمستشفيات خارجية، تحت شعار «جاهزية كاملة لإنقاذ الحياة في الوقت الذهبي».