أزال حي العجمي بالتنسيق مع شركة النظافة كميات كبيرة من الملح سقطت من سيارة نقل أثناء سيرها بطريق المكس غربي الإسكندرية، ما تسبب في إعاقة حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي شكوى تفيد وجود كمية كبيرة من الملح بطريق المكس، وانتقلت نور الهدى محمد، رئيس الحي وإدارة الرصد البيئي إلى موقع البلاغ.

وأشارت رئيس حي العجمي إلى أن شركة نهضة مصر المسئولة عن أعمال النظافة دفعت بمعدات وجرى رفع أكوام الملح بالكامل من الطريق العام وإعادة تسيير حركة المرور.

وطالبت المواطنين وقائدي السيارات بضرورة التعاون في الحفاظ على نظافة الطرق والمرافق العامة، مع التأكيد على استمرار العمل الميداني المكثف لخدمة المواطن السكندري.