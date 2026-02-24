إعلان

سقوط أكوام من الملح بطريق المكس في الإسكندرية.. والحي يتدخل- صور

كتب : محمد عامر

12:56 م 24/02/2026
    أكوام ملح تعوق المرور بطريق المكس (2)
    أكوام ملح تعوق المرور بطريق المكس (1)
    سقوط حمولة ملح غرب الإسكندرية
    إزالة أكوام من الملح بطريق المكس في الإسكندرية (2)
    شركة النظافة تتدخل لإزالة حمولة ملح

أزال حي العجمي بالتنسيق مع شركة النظافة كميات كبيرة من الملح سقطت من سيارة نقل أثناء سيرها بطريق المكس غربي الإسكندرية، ما تسبب في إعاقة حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي شكوى تفيد وجود كمية كبيرة من الملح بطريق المكس، وانتقلت نور الهدى محمد، رئيس الحي وإدارة الرصد البيئي إلى موقع البلاغ.

وأشارت رئيس حي العجمي إلى أن شركة نهضة مصر المسئولة عن أعمال النظافة دفعت بمعدات وجرى رفع أكوام الملح بالكامل من الطريق العام وإعادة تسيير حركة المرور.

وطالبت المواطنين وقائدي السيارات بضرورة التعاون في الحفاظ على نظافة الطرق والمرافق العامة، مع التأكيد على استمرار العمل الميداني المكثف لخدمة المواطن السكندري.

الإسكندرية حي العجمي طريق المكس تنظيف الطرق

