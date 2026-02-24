بلدية غزة تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر

طالب المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا، المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية، بالضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر وإدخال كل ما يلزم من مساعدات إغاثية للبدء في مرحلة التعافي المبكر من آثار العدوان الإسرائيلي.

وقال مهنا -في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء- إن المنخفض الجوي الجديد الذي تعرضت له مدينة وقطاع غزة كشف هشاشة الوضع فيما يتعلق بالبنية التحتية المدمرة نتيجة حرب الإبادة الجماعية، محذرا من أن مئات الخيام غرقت بمياه الأمطار ما تسبب في تفاقم الحالة الإنسانية للنازحين بشكل مأساوي.

وأضاف أن الفلسطينيين يعيشون واقعا كارثيا في ظل الحصار الإسرائيلي المطبق ورفض الاحتلال إدخال ما يلزم من معدات وأدوات لإنقاذ الوضع هناك، مبينا أن منظومة تصريف مياه الأمطار عاجزة عن العمل بنسبة كبيرة نتيجة الدمار الذي لحق بالشبكات، لافتا إلى أن جيش الاحتلال دمر أكثر من 220 ألف متر طولي من شبكة الصرف الصحي وأكثر من 15 ألف متر طولي من شبكة تصريف مياه الأمطار.

وأشار إلى أن بلدية غزة وجهاز الدفاع المدني الفلسطيني لا يتمكنان من تقديم الخدمات اللازمة في ظل عدم توفر آليات ومعدات متخصصة وثقيلة لإنقاذ الوضع الراهن، لا سيما وأن الاحتلال دمر 135 آلية ومركبة تابعة لبلدية غزة خلال حرب الإبادة.