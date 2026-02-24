تغيير اضطراري.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة زد بالدوري

"بيعمل أيه في التمرين؟".. تعليق ناري من عماد متعب على مستوى كامويش

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة المدير الفني معتمد جمال، على ملامح التشكيل المتوقع لمواجهة زد إف سي، في إطار الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، والمقررة في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

ويدخل الزمالك اللقاء ساعيًا لمواصلة تقدمه في جدول الترتيب، مستفيدًا من الحالة المعنوية المرتفعة بعد سلسلة النتائج الإيجابية الأخيرة.

تعديلات فنية مرتقبة

وينوي معتمد جمال الدفع بالثنائي ناصر منسي وعدي الدباغ في قيادة الخط الأمامي، في خطوة تستهدف تعزيز الفاعلية الهجومية وزيادة الضغط على دفاعات زد.

كما يشهد التشكيل عودة محمد إسماعيل إلى مركز قلب الدفاع لتعويض غياب محمود حمدي «الونش» بسبب الإصابة، في تغيير اضطراري داخل الخط الخلفي.

التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة زد:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.