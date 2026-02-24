مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

جليمت

الدوري المصري

زد

- -
21:30

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

تغيير اضطراري.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة زد بالدوري

كتب : محمد خيري

12:17 م 24/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (6)
  • عرض 7 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (9)
  • عرض 7 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 7 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (1)
  • عرض 7 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 7 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة المدير الفني معتمد جمال، على ملامح التشكيل المتوقع لمواجهة زد إف سي، في إطار الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، والمقررة في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

ويدخل الزمالك اللقاء ساعيًا لمواصلة تقدمه في جدول الترتيب، مستفيدًا من الحالة المعنوية المرتفعة بعد سلسلة النتائج الإيجابية الأخيرة.

تعديلات فنية مرتقبة

وينوي معتمد جمال الدفع بالثنائي ناصر منسي وعدي الدباغ في قيادة الخط الأمامي، في خطوة تستهدف تعزيز الفاعلية الهجومية وزيادة الضغط على دفاعات زد.

كما يشهد التشكيل عودة محمد إسماعيل إلى مركز قلب الدفاع لتعويض غياب محمود حمدي «الونش» بسبب الإصابة، في تغيير اضطراري داخل الخط الخلفي.

التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة زد:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك تشكيل الزمالك مباراة الزمالك وزد الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة ترتيب الرغبات وقوائم الانتظار لمسابقة معلم
أخبار مصر

"التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة ترتيب الرغبات وقوائم الانتظار لمسابقة معلم
موعد ومكان جنازة إسلام رضا إسماعيل شقيق الفنانة زينة
دراما و تليفزيون

موعد ومكان جنازة إسلام رضا إسماعيل شقيق الفنانة زينة
"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
رياضة عربية وعالمية

"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
إسرائيل غاضبة مما رواه المصريون عن "صحاب الأرض"
دراما و تليفزيون

إسرائيل غاضبة مما رواه المصريون عن "صحاب الأرض"
وفاة إسلام رضا شقيق الفنانة زينة
دراما و تليفزيون

وفاة إسلام رضا شقيق الفنانة زينة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان