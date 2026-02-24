إعلان

محافظ السويس يتفقد الأرض المخصصة لإنشاء شلتر للكلاب الضالة

كتب : حسام الدين أحمد

01:40 م 24/02/2026
    نفوق كلب صعقا بعد ملامسة الارض بجوار عمود كهرباء
    نفوق كلب صعقا بعد ملامسة الارض بجوار عمود كهرباء
    نفوق كلب صعقا بعد ملامسة الارض بجوار عمود كهرباء
    نفوق كلب صعقا بعد ملامسة الارض بجوار عمود كهرباء
    نفوق كلب صعقا بعد ملامسة الارض بجوار عمود كهرباء

تفقد اللواء هاني رشاد محافظ السويس الأرض المخصصة لإنشاء مركز لإيواء الكلاب الضالة "شلتر"، ضمن استراتيجية الدولة 2030 للحد من انتشار الكلاب الضالة وحماية صحة وسلامة المواطنين.

ووجه المحافظ الدكتور دينا أبو الحسن مدير الطب البيطري، ومديري التخطيط، وسكرتير حي عتاقة، والجهات التنفيذية المعنية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع، الذي يهدف إلى السيطرة الآمنة على أعداد الكلاب الضالة والتقليل من مخاطرها، خصوصًا المتعلقة بمرض السعار.

وتأتي الزيارة بعد حادث نفوق كلاب ضالة أمس بجوار أعمدة الإنارة نتيجة ماس بكابلات الكهرباء غير المعزولة بمياه الأمطار، ما حول المنطقة المحيطة بالأعمدة إلى خطر داهم، وحذر المواطنين من الاقتراب منها.

