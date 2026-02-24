تواصل أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية فحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعديًا بالضرب على شخص مسن بمنطقة بالقرب من الطريق الدائري ضمن نطاق دائرة مركز قليوب.

وكدّدت الأجهزة الأمنية على تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية جميع الأشخاص المشاركين في الفيديو، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التعامل السريع مع ما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية وضبط المخالفين للقانون.

كما أكدت المصادر الأمنية أن التحقيقات شملت جمع إفادات شهود العيان وفحص كاميرات المراقبة في المنطقة، للتأكد من ملابسات الواقعة بالكامل وتحديد المسؤولين عن هذا الفعل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.