قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة صاحب محل نظارات بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بجلب وزراعة والإتجار في نبات "القنب" المخدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وبحضور المستشار محمد علي، وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن.

بذور نبات القنب المخدر

ترجع وقائع القضية رقم 8555 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط متهم بحوزته بذور وكميات من مخدر الحشيش.

ووفقًا لأوراق القضية، توصلت التحريات إلى اتجار المتهم "و.ال.م" صاحب محل نظارات، في المواد المخدرة فجرى استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخصه ومسكنه والمحل ملكه.

القبض على المتهم

وألقي القبض على المتهم بالمحل خاصته وعثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول، فيما عثر في منزله على عدد من بذور ومواد عشبية وعدد من الأواني لنباتات جوهر القنب، ومجموعة من المواد الكيماوية والأدوات والأجهزة المستخدمة في زراعة النباتات.

اعترافات المتهم بجلب مخدرات

واعترف المتهم في التحقيقات بجلب البذور المضبوطة بقصد الاتجار وبيعها داخل القطر المصري وتصديرها للخارج، وأن المتهم أحرز مخدر الحشيش للتعاطي.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.