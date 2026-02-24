إعلان

"زرع بيته حشيش".. المؤبد لصاحب محل نظارات في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:59 م 24/02/2026

محكمة جنايات الإسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة صاحب محل نظارات بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بجلب وزراعة والإتجار في نبات "القنب" المخدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وبحضور المستشار محمد علي، وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن.

بذور نبات القنب المخدر

ترجع وقائع القضية رقم 8555 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط متهم بحوزته بذور وكميات من مخدر الحشيش.

ووفقًا لأوراق القضية، توصلت التحريات إلى اتجار المتهم "و.ال.م" صاحب محل نظارات، في المواد المخدرة فجرى استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخصه ومسكنه والمحل ملكه.

القبض على المتهم

وألقي القبض على المتهم بالمحل خاصته وعثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول، فيما عثر في منزله على عدد من بذور ومواد عشبية وعدد من الأواني لنباتات جوهر القنب، ومجموعة من المواد الكيماوية والأدوات والأجهزة المستخدمة في زراعة النباتات.

اعترافات المتهم بجلب مخدرات

واعترف المتهم في التحقيقات بجلب البذور المضبوطة بقصد الاتجار وبيعها داخل القطر المصري وتصديرها للخارج، وأن المتهم أحرز مخدر الحشيش للتعاطي.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات الإسكندرية الإسكندرية حشيش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
رياضة عربية وعالمية

"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة الطريق الدائري وصيانة كوبري 6 أكتوبر
أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة الطريق الدائري وصيانة كوبري 6 أكتوبر
سبائك ذهب وملايين الرشاوى.. إحالة قيادات سابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة
حوادث وقضايا

سبائك ذهب وملايين الرشاوى.. إحالة قيادات سابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة
"وعد للجماهير".. هادي رياض يعلّق على ظهوره الأول مع الأهلي
رياضة محلية

"وعد للجماهير".. هادي رياض يعلّق على ظهوره الأول مع الأهلي
"زملكاوي".. صور تكشف ملامح من حياة الراحل "إسلام" شقيق زينة
دراما و تليفزيون

"زملكاوي".. صور تكشف ملامح من حياة الراحل "إسلام" شقيق زينة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان