ارتفاع ضحايا سقوط ميكروباص في ترعة بالمنيا إلى 4 وفيات و3 مصابين- صور

كتب : جمال محمد

01:02 م 24/02/2026
ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط ميكروباص داخل ترعة الإبراهيمية بمركز ملوي جنوبي محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، إلى 4 حالات وفاة و3 مصابين، فيما تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الميكروباص من المجرى المائي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالقرب من مدخل قرية بني حافظ، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

جرى الدفع بـ 8 سيارات إسعاف وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال جثة و6 مصابين في حالة خطرة، وتوفي في وقت لاحق 3 آخرين نتيجة إصابتهم بإصابات خطيرة، ليرتفع عدد المتوفين إلى 4 حالات و 3 مصابين.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم التحفظ على الميكروباص.

سقوط ميكروباص في ترعة المنيا ضحايا حادث سقوط ميكروباص

