قال المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إن مكتبه مفتوح أمام كافة المقترحات والأفكار التطويرية، مؤكدًا أن خدمة المواطن السكندري هي الهدف الأول والأساسي لكافة أجهزة المحافظة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، عقده مع القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث مستجدات العمل واستعراض أهم الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

وأكد المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على أهمية التواجد الميداني المستمر والتفاعل المباشر مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكواهم.

ووجّه بضرورة وضع خطط عاجلة للتعامل مع الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها رفع كفاءة منظومة النظافة، وسرعة رصد المخالفات وإزالتها ومنع تكرار المخالفات والتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية، إلى جانب الاستعداد الكامل للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ.

وشدد عطية، على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات، والمتابعة اليومية للأعمال على أرض الواقع، مع تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والعمل على استقرار الأسعار ومنع أية مخالفات تمس حقوق المواطنين.