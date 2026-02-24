تعرض طفل عمره 5 أعوام، لهجوم من عدد من الكلاب الضالة، أمام منزله بمنطقة سيف الدين، بالقرب من كوبري إفلاقة، بدائرة مركز دمنهور، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة متفرقة بالجسم.

هرع أهالي الطفل به إلى مستشفى حميات دمنهور لتلقي مصل عقر الكلب والإسعافات الأولية، وهناك جرى تحويله إلى مستشفى دمنهور التعليمي لاستكمال العلاج، بعد تبين إصابته بجروح تهتكية عميقة، تطلبت مجموعة من الغرز الجراحية، ويخضع حالياً للملاحظة الطبية لمدة 48 ساعة للاطمئنان على حالته الصحية.

أكد فتحي رضوان، جد الطفل، أن أحد الأهالي تدخل وتمكن من تخليصه من بين أنياب الكلاب بصعوبة بالغة، فيما أوضحت خالة الطفل أن حالته كانت سيئة فور وصوله المستشفى، ولا يزال تحت تأثير الصدمة، مشيرة إلى تكرار تواجد الكلاب الضالة بكثافة في المنطقة.

أوضح حسين القباني، أنه شاهد الواقعة وسارع بإنقاذ الطفل من الهجوم، مطالباً بسرعة تدخل الجهات المعنية للحد من انتشار الكلاب الضالة، حفاظاً على سلامة الأطفال والأهالي.