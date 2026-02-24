إعلان

قطيع كلاب يهاجم طفلًا ويصيبه بجروح خطيرة في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

01:12 م 24/02/2026

كلاب ضالة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض طفل عمره 5 أعوام، لهجوم من عدد من الكلاب الضالة، أمام منزله بمنطقة سيف الدين، بالقرب من كوبري إفلاقة، بدائرة مركز دمنهور، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة متفرقة بالجسم.

هرع أهالي الطفل به إلى مستشفى حميات دمنهور لتلقي مصل عقر الكلب والإسعافات الأولية، وهناك جرى تحويله إلى مستشفى دمنهور التعليمي لاستكمال العلاج، بعد تبين إصابته بجروح تهتكية عميقة، تطلبت مجموعة من الغرز الجراحية، ويخضع حالياً للملاحظة الطبية لمدة 48 ساعة للاطمئنان على حالته الصحية.

أكد فتحي رضوان، جد الطفل، أن أحد الأهالي تدخل وتمكن من تخليصه من بين أنياب الكلاب بصعوبة بالغة، فيما أوضحت خالة الطفل أن حالته كانت سيئة فور وصوله المستشفى، ولا يزال تحت تأثير الصدمة، مشيرة إلى تكرار تواجد الكلاب الضالة بكثافة في المنطقة.

أوضح حسين القباني، أنه شاهد الواقعة وسارع بإنقاذ الطفل من الهجوم، مطالباً بسرعة تدخل الجهات المعنية للحد من انتشار الكلاب الضالة، حفاظاً على سلامة الأطفال والأهالي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كلاب ضالة البحيرة الهجوم علي طفل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد ومكان جنازة إسلام رضا إسماعيل شقيق الفنانة زينة
دراما و تليفزيون

موعد ومكان جنازة إسلام رضا إسماعيل شقيق الفنانة زينة
هل يشهد السبت مواجهة كبرى؟.. تساؤلات "عكاشة" حول مستقبل المنطقة
أخبار مصر

هل يشهد السبت مواجهة كبرى؟.. تساؤلات "عكاشة" حول مستقبل المنطقة
"لطمة على وجه المتشائمين".. إياد نصار: إنتاج مسلسل "صحاب الأرض" قرار جريء
دراما و تليفزيون

"لطمة على وجه المتشائمين".. إياد نصار: إنتاج مسلسل "صحاب الأرض" قرار جريء
وفاة إسلام رضا شقيق الفنانة زينة
دراما و تليفزيون

وفاة إسلام رضا شقيق الفنانة زينة
قبل إطلاقه.. 4 مزايا قد تمنح Galaxy S26 Ultra تفوقا على آيفون 17
أجهزة متنوعة

قبل إطلاقه.. 4 مزايا قد تمنح Galaxy S26 Ultra تفوقا على آيفون 17

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان