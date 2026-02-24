سقوط أكوام من الملح بطريق المكس في الإسكندرية.. والحي يتدخل- صور

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، قرارًا بإحالة مسؤولي منفذ الشركة العامة لتجارة الجملة للتحقيق، بسبب التقاعس عن العمل وإغلاق المنفذ أمام الجمهور.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها محافظ مطروح صباح اليوم الثلاثاء، بوسط مدينة مرسى مطروح، لمتابعة الانضباط التمويني وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



رقابة على المخابز وإحالة للتحقيق

بدأت الجولة بتفقد أحد المخابز بوسط المدينة، حيث اطمأن المحافظ على الالتزام بأوزان وجودة الخبز ومدى مطابقته للمواصفات التموينية، مستمعًا لآراء المواطنين حول الخدمة.

وخلال الجولة، رصد المحافظ إغلاق منفذ الشركة العامة لتجارة الجملة وتأخر العاملين به عن مواعيد العمل الرسمية، رغم تواجد وتزاحم المواطنين أمامه، مما استدعى قراره الفوري بإحالة المتقاعسين للتحقيق لضمان انتظام العمل.

تطوير الكورنيش الشرقي ومهلة "مايو"



وفي سياقٍ آخر، تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة الكورنيش الشرقي لمدينة مرسى مطروح، مشددًا على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال قبل حلول شهر مايو المقبل.

وتتضمن خطة التطوير إنشاء سور جديد للكورنيش يمتد من الميناء البحري حتى منطقة "باب البحر"، بالإضافة إلى إنشاء محلات وكافتيريات جديدة وترميم وصيانة دورات المياه العامة.

ترميم الطرق والتنسيق الهندسي

وجه اللواء محمد الزملوط مديرية الطرق بمرسى مطروح ببدء أعمال ترميم الحفر والمطبات بكافة الطرق الحيوية، مع ضرورة التنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية بشأن تنفيذ أعمال التطوير لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة السياحية.