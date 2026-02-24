"وعد للجماهير".. هادي رياض يعلّق على ظهوره الأول مع الأهلي

"بيعمل أيه في التمرين؟".. تعليق ناري من عماد متعب على مستوى كامويش

أعرب هادي رياض، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بمشاركته الرسمية الأولى بقميص القلعة الحمراء، وذلك خلال مواجهة سموحة في الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشارك رياض بديلًا لزميله ياسين مرعي في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، بعد تعرض الأخير للإصابة، ليسجل المدافع الشاب أول ظهور رسمي له بقميص الأهلي، عقب انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من بتروجت.

رسالة مؤثرة من اللاعب

ونشر اللاعب عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» صورتين من مشاركته في المباراة، وعلّق قائلًا: "لكل شيء بداية، ولكل كتاب صفحة أولى، ودي كانت صفحتي الأولى مع النادي الأهلي".

وأضاف: "حلم من طفولتي حلمته، وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى النهارده حققته ولعبت أول مباراة رسمية مع النادي الأهلي.. الحمد لله حمدًا كثيرًا، وإن شاء الله القادم أفضل".

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف دون رد، أحرزه مروان عثمان، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية في مشواره ببطولة الدوري.