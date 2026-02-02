محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الإعدادية صباح الثلاثاء

المنوفية - أحمد الباهي:

يعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح غد الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وذلك بعد انتهاء مديرية التربية والتعليم من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

أكد مصدر مسؤول بـ"تعليم المنوفية"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن غرف "الكنترول" تضع حاليًا اللمسات الأخيرة لإعلان النتيجة رسميًا عقب اعتمادها، مُطمئنًا الطلاب وأولياء الأمور بأن مؤشرات النجاح العامة "طيبة" ومبشرة، وسط حالة طوارئ بالمديرية لضمان دقة النتائج قبل نشرها.