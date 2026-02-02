إعلان

بالصور.. مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان

كتب : أحمد العش

09:31 م 02/02/2026
    احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان (1)

شهد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مساء اليوم الاثنين، احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان، بمسجد الإمام الحسين، بمدينة القاهرة، بحضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية.

وأكد مفتي الجمهورية، أن ليلة النصف من شعبان تمثل محطةً إيمانية مهمة في مسار تزكية النفس وتجديد الصلة بالله تعالى، فهي من الليالي المباركة التي تجلَّت فيها عناية الله بعباده، وجاءت السنة النبوية مبينة فضلها وما فيها من نفحات الرحمة والمغفرة.

ودعا "عياد"، إلى اغتنام هذه الليلة المباركة بالإقبال الصادق على الله تعالى، والإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار، ومراجعة النفس، حتى تخرج القلوب منها أكثر صفاءً، والنفوس أكثر استعدادًا لاستقبال شهر رمضان بروحٍ مؤمنة وقلوبٍ عامرة بالطاعة.

ويذكر أنه حضر الاحتفال كل من: الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ولفيف من كبار علماء الدين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجموع كبيرة من المصلين ورواد المسجد وسط أجواء عامرة بالإيمان.

وزارة الأوقاف ليلة النصف من شعبان مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد

