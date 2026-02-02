تطهير أحياء الخارجة من العشش والحظائر (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شنت الوحدات المحلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والبيئية استهدفت الأحياء السكنية بمدينة الخارجة، وذلك للقضاء على كافة المظاهر العشوائية وإزالة الحظائر و"العشش" التي تتوسط منازل المواطنين وتهدد البيئة العامة.

مداهمة "أرض السلام"

ركزت الحملة جهودها في منطقة "أرض السلام" عبر تنسيق ميداني رفيع المستوى بين إدارة المخلفات الصلبة وقسم التفتيش المالي والإداري، حيث أسفرت الجولات عن رصد عشرات المخالفات التي تمثلت في إقامة عشش عشوائية وتربية الطيور والأغنام داخل الكتل السكنية المأهولة، وهو الوضع الذي حول تلك المناطق إلى بؤر للتلوث البيئي ومصدر للروائح الكريهة التي تؤرق راحة السكان.

إنذارات شديدة اللهجة

وأكد علي نجاح، رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن فرق التفتيش لم تكتفِ بالرصد بل حررت إنذارات فورية للمخالفين بضرورة رفع الإشغالات والمخلفات الزراعية فورًا، موضحًا أن خطورة هذه المخالفات لا تقتصر على الجانب الصحي فحسب، بل تمثل خطرًا داهمًا لكونها وقودًا سريع الاشتعال للحرائق في ظل الطبيعة المناخية للمحافظة، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد من يكرر هذه المخالفات.

خطة تنقية شاملة

وأوضح رئيس المدينة أن هذه التحركات ليست عملًا عارضًا وإنما جزء أصيل من خطة المركز الشاملة لتنقية الأحياء السكنية من كل الملوثات لضمان بيئة صحية وآمنة، مشيرًا إلى صدور تكليفات باستمرار المتابعة الدورية الميدانية لضمان عدم عودة هذه العشوائيات مرة أخرى بعد إزالتها، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.