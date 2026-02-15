أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن ملف حماية الطفل يمثل محوراً رئيسياً ضمن خطط العمل التنفيذية بالمحافظة.

أشار المحافظ إلى استمرار دعم وحدات حماية الطفل لتعزيز سرعة التدخل في الحالات المعرضة للخطر والتوسع في برامج التوعية وبناء القدرات بالتعاون مع الجهات الشريكة، بهدف توفير منظومة حماية متكاملة للأطفال.

من جانبها، أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، أن منظومة حماية الطفل تعتمد على الرصد المبكر والتدخل المهني وإدارة الحالة، إلى جانب رفع وعي المجتمع بقضايا حقوق الطفل، مؤكدة أهمية تفعيل دور اللجان الفرعية على مستوى المراكز.

وقالت هبة محمد حمد، مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية، إن الوحدة استقبلت خلال شهر يناير الماضي 107 بلاغات عبر خط نجدة الطفل (16000) والنيابات وجهات الرصد المختلفة، وتنوعت الحالات بين إساءات نفسية وجسدية وجنسية، وإهمال واستغلال وزواج أطفال، بالإضافة إلى حالات تماس مع القانون وطلبات إيواء، حيث تم تقديم الدعم المتكامل وإدارة الحالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضافت أن الوحدة نفذت 25 ندوة توعوية تناولت قضايا ختان الإناث والزواج المبكر والتنمر ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب نشر مفاهيم التربية الإيجابية والتوعية بالعنف والمخدرات والتدخين، والتعريف بدور خط نجدة الطفل ولجان الحماية.



كما عقدت الوحدة اجتماعاً مع الوحدات الفرعية لمناقشة تحليل بلاغات عام 2025 وتحديد أبرز المخاطر، ووضع خطة عمل للعام الحالي مع التأكيد على التدخلات الوقائية والمتابعة الدورية للحالات حتى رفع الخطر عنها.



وشملت الأنشطة أيضاً تنفيذ ورشة تدريبية لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لتدريب المتعاملين مع الأطفال من قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والتضامن الاجتماعي على دليل كفاءات التعامل مع الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة.



وفي إطار الأنشطة المجتمعية، نظمت الوحدة زيارات ميدانية لأطفال منتدى الطفل المصري إلى منطقة صان الحجر الأثرية، إلى جانب المشاركة في مسابقة اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة.