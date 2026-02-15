"قائد وأتمنى استمراره".. ماذا قال فان دايك عن مستقبل محمد صلاح؟

"حقق كل شيء".. ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح؟

تحدث المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، عن مستقبل زميله محمد صلاح مع نادي ليفربول في الفترة القادمة، بعد غموض مستقبله مؤخرًا.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها "شبكة بي بي سي": "محمد صلاح ما زال قائدًا مهماً للفريق، ووجوده في أرضية الملعب يفيد الفريق".

وتابع: "صلاح تعرض مؤخرًا لانتقادات بسبب تراجع سجله التهديفي، رغم أنه دائمًا ما يقدم للفريق أكثر من أهداف".

وعن مستقبل صلاح مع ليفربول قال فان دايك: "محمد صلاح يتبقى له موسم آخر مع الفريق مثلي تمامًا، وأريد استمراره دائمًا، نحن أصدقاء ومررنا بلحظات سعيدة لسنوات عديدة".

واختتم فان دايك: "هناك الكثير من الأمور التي لا يراها الناس، ولكن في النهاية صلاح لاعب مهم جدًا لليفربول".

