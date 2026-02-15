مباريات الأمس
"قائد وأتمنى استمراره".. ماذا قال فان دايك عن مستقبل محمد صلاح؟

كتب : محمد عبد الهادي

04:04 م 15/02/2026 تعديل في 04:25 م
  فان دايك وصلاح
  • عرض 18 صورة
    فان دايك مع محمد صلاح
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (2)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)
  • عرض 18 صورة
    ليفربول ونيوكاسل (6) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ليفربول ونيوكاسل (4) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (4)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (2)
  • عرض 18 صورة
    خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد (5)
  • عرض 18 صورة
    خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد (3)
  • عرض 18 صورة
    خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد (4)
  • عرض 18 صورة
    ليفربول ونيوكاسل (6) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ليفربول ونيوكاسل (8) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ليفربول ونيوكاسل (4) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ليفربول ونيوكاسل (6) (1)
  • عرض 18 صورة
    خلال مباراة ليفربول وكارباج أغدام (4) (1)

تحدث المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، عن مستقبل زميله محمد صلاح مع نادي ليفربول في الفترة القادمة، بعد غموض مستقبله مؤخرًا.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها "شبكة بي بي سي": "محمد صلاح ما زال قائدًا مهماً للفريق، ووجوده في أرضية الملعب يفيد الفريق".

وتابع: "صلاح تعرض مؤخرًا لانتقادات بسبب تراجع سجله التهديفي، رغم أنه دائمًا ما يقدم للفريق أكثر من أهداف".

وعن مستقبل صلاح مع ليفربول قال فان دايك: "محمد صلاح يتبقى له موسم آخر مع الفريق مثلي تمامًا، وأريد استمراره دائمًا، نحن أصدقاء ومررنا بلحظات سعيدة لسنوات عديدة".

واختتم فان دايك: "هناك الكثير من الأمور التي لا يراها الناس، ولكن في النهاية صلاح لاعب مهم جدًا لليفربول".

محمد صلاح ليفربول فان دايك تصريحات فان دايك

