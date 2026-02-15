الوفد يختار طارق عبدالعزيز رئيسًا لهيئته البرلمانية بمجلس الشيوخ

أعلن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، ورود خطاب من رئيس حزب الوفد، الدكتور السيد البدوي، يُخطر فيه باختيار النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب داخل المجلس.

وجاء هذا الاختيار بعد إخطار رئيس الحزب، في خطوة تؤكد تنظيم العمل البرلماني للأحزاب داخل مجلس الشيوخ وتعزيز التنسيق بين أعضائها في المجلس.

