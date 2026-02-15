رئيس "الشيوخ" يحيل طلبات مناقشة في قطاع الصحة للجان المختصة



أحال المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، طلب الدكتور محمد صلاح البدري، بشأن سياسة الحكومة حول آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل تزايد أسعار المستهلكات الطبية والأدوية، وطلب النائب حسين خضير، بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، ومناقشات الأعضاء، وكذلك تعقيب الحكومة، إلى لجنة الصحة والسكان بالمجلس لدراستهما وإعداد تقرير للعرض على المجلس.



جاء ذلك بعدما استعرض الأعضاء مقدمو الطلبات أمام الجلسة العامة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، ومناقشات النواب، وتعقيب ممثلي الحكومة.



وكشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، خلال الجلسة، جهود الهيئة في توفير العلاج لمرضى الأورام من خلال المستشفيات التابعة للهيئة.



وأشار مصطفى أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن هناك 223 ألف مريض أورام، يتلقون العلاج تبع التأمين الصحي في 24 مستشفى.

اقرأ أيضًا:

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل



زيادة دخول الموظفين وصرف فبراير قبل رمضان.. أبرز إجراءات الحزمة الاجتماعية



التضامن: توزيع 60 مليون وجبة خلال شهر رمضان



