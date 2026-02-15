بالصور- تسليم 60 وحدة سكنية من مشروع إسكان الطود الاجتماعي بالأقصر

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد، حفل تسليم 60 وحدة سكنية جديدة بواقع 3 عمارات سكنية من العمارات 31 إلى 33، ضمن المرحلة الرابعة من تسليم وحدات مشروع إسكان الطود الاجتماعي المتعثر.

وتوجه المستفيدين خلال الحفل بالشكر لمحافظ الأقصر، لجهوده في إنهاء معاناتهم التي استمرت أكثر من 16 عاما ظلوا خلالها يترقبون حل مشكلتهم إلى أن فقدوا الأمل، مؤكدين أن المحافظ حول معاناتهم إلى فرحة عبر تسليمهم الوحدات بعد كل تلك المدة.

ومن جانبه أعرب محافظ الأقصر، عن سعادته باستكمال المشروع وتسليم المرحلة الرابعة منه للمواطنين وتحويل انتظارهم الطويل لاستلام الوحدات إلى واقع ملموس، مؤكداً أن ملف الإسكان يأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية لتوفير سكن كريم يليق بالمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في كافة ربوع المحافظة.

أقيم الحفل بمقر ديوان عام المحافظة بحضور كل من الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، واللواء عبدالله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، وأحسن أبوالحسن رئيس مركز ومدينة الطود، ومنصور محمد عطا مدير الإدارة العامة للإيردات والتحصيل، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، أن المشروع يضم 30 عمارة بإجمالي 600 وحدة سكنية مساحة الوحدة 65 متراً مربعاً، مشيرا إلى أن المشروع بدأ عام 2008، ثم توقف بعد ذلك نتيجة تغير الأسعار وتوقف الدعم المالي، قبل أن يُستأنف العمل به مرة أخرى خلال الفترة الماضية عندما جاء قرار محافظ الاقصر الحاسم بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة وتوجيهه بسرعة استكمال الأعمال وتوصيل المرافق الأساسية (مياه، صرف صحي، كهرباء) ، مشيرا إلى أن المحافظ وجه أيضا بتطوير المنطقة المحيطة بالعمارات وتشجيرها وتركيب انترلوك، فضلاً عن إنشاء سوق حضاري متكامل يضم 16 محلا تجاريا وموقف سيارات لخدمة السكان.

يذكر أن محافظ الأقصر قد قام بتسليم 100 وحدة سكنية بمشروع إسكان الطود كمرحلة أولى في 9 سبتمبر 2020، كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يرافقهما المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر في 20 ديسمبر 2025 تسليم 100 وحدة سكنية للمواطنين ضمن المرحلة الثانية من مشروع إسكان الطود الاجتماعي، كما سلّم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في 3 يناير 2026، عددا من عقود مستحقي الوحدات السكنية بالمشروع ضمن المرحلة الثالثة من أعمال تسليم المشروع.