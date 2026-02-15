انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 15-2-2026، بينما استقر في بنك قناة السويس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.76 جنيه للشراء، و46.86 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.73 جنيه للشراء، و46.83 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.7 جنيه للشراء، و46.8 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.8 جنيه للشراء، و46.9 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 46.65 جنيه للشراء، و46.75 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.75 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.78 جنيه للشراء، و46.88 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.82 جنيه للشراء، 46.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.