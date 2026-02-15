أكد سفير فرنسا بالقاهرة، إيريك شوفالييه، على قوة التعاون المصري الفرنسي في الملفات السياسية والإنسانية، كاشفًا عن عن حجم التعاون الاستراتيجي بين باريس والقاهرة فيما يتعلق بشأن الملف الفلسطيني وقطاع غزة.

وكشف سفير فرنسا في تصريحات صحفية اليوم الأحد، عن وصول شحنة مساعدات غذائية بلغت 400 طنًا إلى ميناء بورسعيد الأسبوع الماضي، مخصصة لدعم الأطفال الفلسطينيين بقطاع غزة، والتي ستسمح برعاية أكثر من 40 ألف طفل لمدة 6 أشهر لعلاج سوء التغذية أو الوقاية منه، وذلك بالتنسيق مع الشركات الفرنسية والسلطات المصرية.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية في مؤتمر عقده بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية، اليوم الأحد، على هامش إعلان تفاصيل موسم البحر المتوسط الثقافي الذي تطلقه فرنسا لتعزيز الروابط بين دول البحر الأبيض المتوسط.

تنسيق مصري فرنسي لدعم الفلسطينيين طبيًا

وأضاف السفير الفرنسي أنه التقى الأسبوع الماضي بوزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، لبحث سبل التعاون في علاج الجرحى والمصابين الفلسطينيين ونقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الاعتراف بدولة فلسطين

وأشار شوفالييه، في رده على سؤال حول جهود إحلال السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إلى أن فرنسا اتخذت خطوة تاريخية العام الماضي بالاعتراف بدولة فلسطين، وهو المسار الذي اتبعته عدة دول لاحقًا.

شراكة تنموية بناءً على أولويات مصر

وعلى الصعيد التنموي، شدد السفير على أن فرنسا شريك أساسي في خطط التطوير المصرية، لاسيما في قطاع النقل الذي يشهد تعاونًا كبيرًا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأوضح أن المساعدات والمشروعات الفرنسية، ومنها تطوير "ترام الرمل" بالإسكندرية، تُنفذ حصريًا بناءً على طلب رسمي من السلطات المصرية ووفقًا للأولويات التي تحددها الحكومة المصرية لخدمة المواطنين.