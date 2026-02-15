إعلان

سفير فرنسا: وصول 400 طن مساعدات لـ 40 ألف طفل فلسطيني في غزة بتنسيق مصري

كتب : محمد البدري

04:09 م 15/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    سفير فرنسا وصول 400 طن مساعدات لـ 40 ألف طفل فلسطيني في غزة بتنسيق مصري (3)
  • عرض 3 صورة
    سفير فرنسا وصول 400 طن مساعدات لـ 40 ألف طفل فلسطيني في غزة بتنسيق مصري (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد سفير فرنسا بالقاهرة، إيريك شوفالييه، على قوة التعاون المصري الفرنسي في الملفات السياسية والإنسانية، كاشفًا عن عن حجم التعاون الاستراتيجي بين باريس والقاهرة فيما يتعلق بشأن الملف الفلسطيني وقطاع غزة.

وكشف سفير فرنسا في تصريحات صحفية اليوم الأحد، عن وصول شحنة مساعدات غذائية بلغت 400 طنًا إلى ميناء بورسعيد الأسبوع الماضي، مخصصة لدعم الأطفال الفلسطينيين بقطاع غزة، والتي ستسمح برعاية أكثر من 40 ألف طفل لمدة 6 أشهر لعلاج سوء التغذية أو الوقاية منه، وذلك بالتنسيق مع الشركات الفرنسية والسلطات المصرية.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية في مؤتمر عقده بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية، اليوم الأحد، على هامش إعلان تفاصيل موسم البحر المتوسط الثقافي الذي تطلقه فرنسا لتعزيز الروابط بين دول البحر الأبيض المتوسط.

تنسيق مصري فرنسي لدعم الفلسطينيين طبيًا

وأضاف السفير الفرنسي أنه التقى الأسبوع الماضي بوزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، لبحث سبل التعاون في علاج الجرحى والمصابين الفلسطينيين ونقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الاعتراف بدولة فلسطين

وأشار شوفالييه، في رده على سؤال حول جهود إحلال السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إلى أن فرنسا اتخذت خطوة تاريخية العام الماضي بالاعتراف بدولة فلسطين، وهو المسار الذي اتبعته عدة دول لاحقًا.

شراكة تنموية بناءً على أولويات مصر

وعلى الصعيد التنموي، شدد السفير على أن فرنسا شريك أساسي في خطط التطوير المصرية، لاسيما في قطاع النقل الذي يشهد تعاونًا كبيرًا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأوضح أن المساعدات والمشروعات الفرنسية، ومنها تطوير "ترام الرمل" بالإسكندرية، تُنفذ حصريًا بناءً على طلب رسمي من السلطات المصرية ووفقًا للأولويات التي تحددها الحكومة المصرية لخدمة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاعتراف بدولة فلسطين سفير فرنسا بالقاهرة الإسكندرية التعاون المصري الفرنسي قطاع غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يجوز تعجيل زكاة الفطر وإخراجها في أول يوم رمضان؟.. الإفتاء توضح
جنة الصائم

هل يجوز تعجيل زكاة الفطر وإخراجها في أول يوم رمضان؟.. الإفتاء توضح

"ضعيفة".. مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: هل البرلمان قادر على محاسبة الحكومة؟
مصراوى TV

"ضعيفة".. مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: هل البرلمان قادر على محاسبة الحكومة؟
يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"
زووم

يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"
قوافل الخير.. الداخلية توزع "كراتين رمضان" على الأسر الأولى بالرعاية
أخبار وتقارير

قوافل الخير.. الداخلية توزع "كراتين رمضان" على الأسر الأولى بالرعاية
بعد إعلان "فلكية جدة".. المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري هلال رمضان والإبلاغ
أخبار وتقارير

بعد إعلان "فلكية جدة".. المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري هلال رمضان والإبلاغ

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق