إعلان

قرار جمهوري: "الجوهري" رئيسًا لـ"التعبئة والإحصاء".. وتوفيق قنديل نائبًا

كتب : محمد نصار

04:30 م 15/02/2026

الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارًا جمهوريًا بتعيين أكرم أحمد السيد الجوهري، رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدرجة وزير، لمدة عام اعتبارًا من 14 فبراير 2026، ضمن الحركة الدورية لتجديد القيادة داخل الجهاز.

كما نص القرار، على تعيين توفيق عبدالرحيم عبدالجواد قنديل، نائبًا لرئيس الجهاز، بدرجة نائب وزير لمدة عام، اعتبارًا من نفس التاريخ، في إطار دعم الهيكل القيادي وتعزيز استمرارية العمل المؤسسي بالجهاز.

اقرأ أيضًا:

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل

زيادة دخول الموظفين وصرف فبراير قبل رمضان.. أبرز إجراءات الحزمة الاجتماعية

التضامن: توزيع 60 مليون وجبة خلال شهر رمضان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أكرم أحمد السيد الجوهري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة.. مدبولي: زيادة مرتقبة غير اعتيادية في
أخبار مصر

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة.. مدبولي: زيادة مرتقبة غير اعتيادية في
البنك المركزي يعلن مواعيد عمل البنوك خلال رمضان
أخبار البنوك

البنك المركزي يعلن مواعيد عمل البنوك خلال رمضان
مدبولي: ننسق مع التأمينات الاجتماعية لاستفادة أصحاب المعاشات من زيادات
أخبار مصر

مدبولي: ننسق مع التأمينات الاجتماعية لاستفادة أصحاب المعاشات من زيادات
محافظة القليوبية تكشف أسباب رائحة مدينة العبور الكريهة
أخبار مصر

محافظة القليوبية تكشف أسباب رائحة مدينة العبور الكريهة
حمو بيكا يمازح مساعديه: "أشوف فيهم يوم أنا اللي جبت ده كله لنفسي"
زووم

حمو بيكا يمازح مساعديه: "أشوف فيهم يوم أنا اللي جبت ده كله لنفسي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق