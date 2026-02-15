نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارًا جمهوريًا بتعيين أكرم أحمد السيد الجوهري، رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدرجة وزير، لمدة عام اعتبارًا من 14 فبراير 2026، ضمن الحركة الدورية لتجديد القيادة داخل الجهاز.

كما نص القرار، على تعيين توفيق عبدالرحيم عبدالجواد قنديل، نائبًا لرئيس الجهاز، بدرجة نائب وزير لمدة عام، اعتبارًا من نفس التاريخ، في إطار دعم الهيكل القيادي وتعزيز استمرارية العمل المؤسسي بالجهاز.

