إعلان

وفود سياحية من 4 دول أوروبية تزور المناطق الأثرية بالمنيا - صور

كتب : جمال محمد

03:30 م 15/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    السياحة في المنيا_4
  • عرض 4 صورة
    آثار المنيا تستقبل السياح_1
  • عرض 4 صورة
    أفواج سياحية بالمنيا ٢٢_2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الأحد، استقبال المناطق الأثرية والسياحية لأفواجًا سياحية متعددة الجنسيات من أربعة دول أوروبية، تضم سائحين من هولندا وإيطاليا واستراليا وألمانيا.

وشملت الزيارات عددًا من المواقع الأثرية البارزة، منها تل العمارنة، وتونا الجبل، وبني حسن، في إطار تنامي الحركة السياحية بالمحافظة.

وأعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن تلك الزيارات تأتي في ظل ما تشهده المحافظة من اهتمام بتطوير ورفع كفاءة المواقع الأثرية وتحسين الخدمات السياحية، بما يسهم في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة الثقافية، وزيادة معدلات الإقبال السياحي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا المناطق الأثرية تل العمارنة تونا الجبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الفخ الروسي 2.. رحلة عرابة التجنيد في القاهرة
حكايات الناس

الفخ الروسي 2.. رحلة عرابة التجنيد في القاهرة
قد تسبب التسمم.. احذر هذه الأطعمة قد تتلف سريعا خارج الثلاجة
نصائح طبية

قد تسبب التسمم.. احذر هذه الأطعمة قد تتلف سريعا خارج الثلاجة
انخفاض سعر الفائدة 1% على وديعة البنك المركزي الأسبوعية
أخبار البنوك

انخفاض سعر الفائدة 1% على وديعة البنك المركزي الأسبوعية
رمضان أربعاء أم خميس ولو اختلفت الدول كيف نلتمس ليلة القدر؟.. الشيخ أحمد
جنة الصائم

رمضان أربعاء أم خميس ولو اختلفت الدول كيف نلتمس ليلة القدر؟.. الشيخ أحمد
أول تعليق لـ ريم مصطفى بعد رحيل والدتها
زووم

أول تعليق لـ ريم مصطفى بعد رحيل والدتها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة
رسميًا.. 7 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات