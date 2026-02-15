وفود سياحية من 4 دول أوروبية تزور المناطق الأثرية بالمنيا - صور

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الأحد، استقبال المناطق الأثرية والسياحية لأفواجًا سياحية متعددة الجنسيات من أربعة دول أوروبية، تضم سائحين من هولندا وإيطاليا واستراليا وألمانيا.

وشملت الزيارات عددًا من المواقع الأثرية البارزة، منها تل العمارنة، وتونا الجبل، وبني حسن، في إطار تنامي الحركة السياحية بالمحافظة.

وأعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن تلك الزيارات تأتي في ظل ما تشهده المحافظة من اهتمام بتطوير ورفع كفاءة المواقع الأثرية وتحسين الخدمات السياحية، بما يسهم في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة الثقافية، وزيادة معدلات الإقبال السياحي.