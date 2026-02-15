وزير العدل ينعى الدكتور مفيد شهاب: فقدنا قامة قانونية كبيرة

نعى المستشار محمود الشريف، وزير العدل، ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، ووزير التعليم العالي الأسبق، وأستاذ القانون الدولي، وأحد أعلام الفقه القانوني في جمهورية مصر العربية، الذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية وعلمية مشرفة حافلة بالعطاء.

وكان الفقيد نموذجًا للعالِم الجليل والقانوني المرموق، وأسهم بإخلاص وتفانٍ في خدمة الوطن ودعم مؤسساته الدستورية والتشريعية، وترك بصمات راسخة في مجالات القانون والعمل العام ستظل محل تقدير واعتزاز.

وأعرب وزير العدل عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد الكريمة وتلاميذه ومحبيه، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

