فريق طبي بسوهاج ينهي معاناة رضيع مع مرض لا يصيب إلا الكبار

كتب : عمار عبدالواحد

04:22 م 15/02/2026

الفريق الطبي اثناء العملية

في إنجاز طبي جديد يضاف إلى سجل النجاحات بقطاع الصحة في محافظة سوهاج، نجح الفريق الطبي بمستشفى طهطا العام في إجراء جراحة دقيقة لطفل رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر، كان يعاني من آلام شديدة وقيء متكرر نتيجة إصابته بحصوات في الحوصلة المرارية، وهي حالة نادرة للغاية في هذا العمر.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وبإشراف مباشر من إدارة المستشفى بقيادة الدكتور أحمد زيد، مدير المستشفى، حيث استقبلت الطوارئ الطفل، وتم على الفور إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة التي أكدت التشخيص.

وبعد التقييم الطبي الدقيق، تقرر إجراء عملية استئصال للحوصلة المرارية، والتي تمت بنجاح تام دون حدوث أي مضاعفات، ليعود الطفل بعدها إلى الرضاعة الطبيعية بصورة طبيعية، مع استمرار وضعه تحت الملاحظة والرعاية الطبية داخل المستشفى.

وأوضح الفريق الطبي أن ظهور حصوات المرارة لدى الرضع في هذا العمر يعد من الحالات النادرة عالميًا، حيث تشير بعض الدراسات إلى تسجيل حالات بعمر يقارب 3.5 شهر فقط، ما يعكس دقة التعامل الطبي مع الحالة.

وأجرى الجراحة الدكتور أيمن خلف أخصائي الجراحة العامة، بمشاركة الدكتور علي خليفة طبيب التخدير، وتحت متابعة الدكتور أحمد جمال طبيب الأطفال، إلى جانب فريق التمريض المكون من أحلام جمال، وإيمان أحمد، وزينب السيد، وهويدا محمد.

وأكدت إدارة مستشفى طهطا العام أن هذا النجاح يعكس كفاءة الأطقم الطبية وقدرتها على التعامل مع الحالات الدقيقة والنادرة، وتقديم خدمة طبية آمنة وفق أعلى معايير الجودة داخل المستشفيات الحكومية بالمحافظة.

محافظة سوهاج مستشفى طهطا العام طفل رضيع عملية جراحية عمرو دويدار

