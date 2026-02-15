إعلان

النيابة في محاكمة المتهم بقتل زوجته في بورسعيد :"إصابات وحشية أظهرت عظامها"

كتب : طارق الرفاعي

03:42 م 15/02/2026 تعديل في 03:43 م

المجني عليها والنيابة العامة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استمعت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جمال سعيد الرحماني، وعضوية المستشار محمود زاهر الحسيني، والمستشار أحمد أمين عبد الحميد، إلى مرافعة النيابة العامة، اليوم الأحد، في القضية رقم 7194 لسنة 2025 جنايات قسم الضواحي، والمتهم فيها سائق بقتل زوجته يوم 17 سبتمبر 2025، اثر نشوب خلافات زوجية بينهما تطورت إلى قيامه بتسديد عدة طعنات لها بسلاح أبيض داخل مسكن الزوجية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وأكد ممثل النيابة العامة أن المتهم أقر بجريمته، مضيفا خلال وصف الجريمة: "20 جرحًا أصاب بها جسدها، وأحدث بها جروحًا طعنية وذبحية، في وجهها من الناحيتين اليمنى واليسرى أحدثت قطوعًا غائرة أظهرت عظامها، وجروحًا ذبحية في خلفية العنق" وغيرها من الجروح في جسد المجني عليها التي وصفها ممثل النيابة.

وأضافت النيابة العامة: "إصابات وحشية وتعدي غاشم، يسوقه حقد دفين وأنانية، تجرد معها المتهم من كل معاني الإنسانية".

وتابعت: "النيابة العامة ورجالها هم حراس المجتمع ووكلائه وخصم شريف لا تبحث إلا عن تبيان الحقيقة، ولو كان للمتهم ظرف مخفف واحد ظهر في التحقيقات يؤثر في العقوبة المقررة عليه أو حتى يخفف من نظرة المجتمع إليه، لكانت النيابة العامة أول من يترك للدفاع فرصة ومجالًا للحديث ولكن الحقيقة أن هذه القضية مغلقة بما فيها من أدلة"، مطالبة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات بورسعيد قتل زوجة جريمة قتل النيابة العامة طعنات سلاح أبيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الفخ الروسي 2.. رحلة عرابة التجنيد في القاهرة
حكايات الناس

الفخ الروسي 2.. رحلة عرابة التجنيد في القاهرة
رمضان 2026 .. موعد عرض "صحاب الأرض" بالتليفزيون المصري
دراما و تليفزيون

رمضان 2026 .. موعد عرض "صحاب الأرض" بالتليفزيون المصري
انخفاض سعر الفائدة 1% على وديعة البنك المركزي الأسبوعية
أخبار البنوك

انخفاض سعر الفائدة 1% على وديعة البنك المركزي الأسبوعية
رسميًا.. 7 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026
أخبار وتقارير

رسميًا.. 7 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026

"لا نقتل فحسب بل نغتصب النساء".. تصريحات جندي إسرائيلي بغزة تثير غضبًا
شئون عربية و دولية

"لا نقتل فحسب بل نغتصب النساء".. تصريحات جندي إسرائيلي بغزة تثير غضبًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة
رسميًا.. 7 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات