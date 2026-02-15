استمعت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جمال سعيد الرحماني، وعضوية المستشار محمود زاهر الحسيني، والمستشار أحمد أمين عبد الحميد، إلى مرافعة النيابة العامة، اليوم الأحد، في القضية رقم 7194 لسنة 2025 جنايات قسم الضواحي، والمتهم فيها سائق بقتل زوجته يوم 17 سبتمبر 2025، اثر نشوب خلافات زوجية بينهما تطورت إلى قيامه بتسديد عدة طعنات لها بسلاح أبيض داخل مسكن الزوجية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وأكد ممثل النيابة العامة أن المتهم أقر بجريمته، مضيفا خلال وصف الجريمة: "20 جرحًا أصاب بها جسدها، وأحدث بها جروحًا طعنية وذبحية، في وجهها من الناحيتين اليمنى واليسرى أحدثت قطوعًا غائرة أظهرت عظامها، وجروحًا ذبحية في خلفية العنق" وغيرها من الجروح في جسد المجني عليها التي وصفها ممثل النيابة.

وأضافت النيابة العامة: "إصابات وحشية وتعدي غاشم، يسوقه حقد دفين وأنانية، تجرد معها المتهم من كل معاني الإنسانية".

وتابعت: "النيابة العامة ورجالها هم حراس المجتمع ووكلائه وخصم شريف لا تبحث إلا عن تبيان الحقيقة، ولو كان للمتهم ظرف مخفف واحد ظهر في التحقيقات يؤثر في العقوبة المقررة عليه أو حتى يخفف من نظرة المجتمع إليه، لكانت النيابة العامة أول من يترك للدفاع فرصة ومجالًا للحديث ولكن الحقيقة أن هذه القضية مغلقة بما فيها من أدلة"، مطالبة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم.