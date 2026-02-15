إعلان

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 8 مارس

كتب : محمد نصار

04:32 م 15/02/2026

المستشار عصام الدين فريد

نشرت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أعمالها اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، قبل أن يعلن رئيس المجلس رفع الجلسة على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته العامة يوم 8 مارس المقبل.

جاء ذلك بعد مناقشة طلبي مناقشة بشأن قطاع الصحة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمستشار هاني حنا عزر، وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من قيادات وزارة الصحة.

كما شهدت الجلسة توجيه رئيس المجلس تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل

زيادة دخول الموظفين وصرف فبراير قبل رمضان.. أبرز إجراءات الحزمة الاجتماعية

التضامن: توزيع 60 مليون وجبة خلال شهر رمضان

مجلس الشيوخ عصام الدين فريد قطاع الصحة خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان هاني حنا عزر

