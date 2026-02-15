رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 8 مارس

نشرت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أعمالها اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، قبل أن يعلن رئيس المجلس رفع الجلسة على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته العامة يوم 8 مارس المقبل.

جاء ذلك بعد مناقشة طلبي مناقشة بشأن قطاع الصحة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمستشار هاني حنا عزر، وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من قيادات وزارة الصحة.

كما شهدت الجلسة توجيه رئيس المجلس تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

