إعلان

بعد تصريحات مدبولي.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمنيا

كتب : جمال محمد

04:09 م 15/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمراً، اليوم الأحد، كشف خلاله عن حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية للمواطنين، تبلغ 40 مليار جنيه، وتمتد حتى نهاية العام.

وخلال المؤتمر كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تبكير دخول محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، اعتبارًا من إبريل 2026.

وينشر موقع مصراوي كل التفاصيل التي تخص محافظة المنيا وأعلنتها المحافظة رسمياً منذ عدة أشهر عن استعدادها التام لتطبيق المنظومة لخدمة حوالي 7 ملايين مواطن.

- أعلنت محافظة المنيا فور تدشين تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي عن ارتفاع عدد المستشفيات الحكومية إلى 28 مستشفى، وجميعها على أتم استعداد لخدمة المواطنين داخل مراكز المحافظة التسع.

- تضم المحافظة عدداً كبيراً من المستشفيات التي جرى الإعلان عن جاهزيتها الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل يبلغ عددها نحو 62 مستشفى، وتتمثل في 33 مستشفى حكوميًا، بينها 4 مستشفيات حديثة تم افتتاحها وتشغيلها مؤخرًا (ديرمواس – ملوي التخصصي – سمالوط – العدوة)، إلى جانب 4 مستشفيات جديدة جاري نهوها ودخولها الخدمة (مغاغة – بني مزار – ملوي – أبوقرقاص)، فضلًا عن البدء في إجراءات إنشاء مستشفى جديدة بمدينة المنيا عاصمة المحافظة، بالإضافة إلى 8 مستشفيات جامعية تغطي مختلف التخصصات، و20 مستشفى قطاع خاص، بما يعزز من جاهزية المحافظة لتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

- افتتحت كذلك المحافظة مؤخراً مركز تخصصي لطب الأسنان، مع دخول 6 مستشفيات جديدة الخدمة في تخصصات نوعية تشمل علاج الأورام، الحميات، الجهاز الهضمي والكبد، العناية الصدرية.

- انتهت مديرية الصحة بالمنيا كذلك من إجراء توسعات شملت إضافة 254 سريرًا داخليًا.

- دعمت المحافظة كذلك مستشفياتها بـ 76 سرير عناية مركزة، 42 وحدة غسيل كلوي و4 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

- خطة التطوير لم تتوقف عند البنية التحتية فقط، بل امتدت إلى تطوير الخدمات العلاجية المقدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتم استحداث خدمات جديدة ومتخصصة كمناظير الجهاز الهضمي، والعيادات المسائية، والزيارات المنزلية، وخدمات الاستدعاء الدموي.

- قامت المحافظة في القرى النائية بتطوير ورفع كفاءة 51 وحدة صحية، بالإضافة إلى 112 وحدة أخرى تحت التنفيذ، بما يضمن وصول الرعاية الصحية المتكاملة لكل أسرة، وجميعها ستدخل المنظومة الجديدة.

- سجلت محافظة المنيا خلال عام 2025، أعداد كبيرة من المستفيدين بخدمات القطاع الصحي بلغت 3 ملايين مواطن، ومع تطبيق المنظومة الجديدة سيدخل تحت مظلتها نحو 7 ملايين مواطن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التأمين الصحي الشامل حزمة الحماية الاجتماعية أحمد كجوك وزير المالية محافظة المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قائد وأتمنى استمراره".. ماذا قال فان دايك عن مستقبل محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

"قائد وأتمنى استمراره".. ماذا قال فان دايك عن مستقبل محمد صلاح؟
ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها
هلال رمضان.. 4 دول إسلامية تحسم بداية الشهر وأخرى تنتظر الرؤية
جنة الصائم

هلال رمضان.. 4 دول إسلامية تحسم بداية الشهر وأخرى تنتظر الرؤية
يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"
زووم

يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 الجيش الملكي.. بداية الشوط الثاني
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 الجيش الملكي.. بداية الشوط الثاني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق