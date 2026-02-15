عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمراً، اليوم الأحد، كشف خلاله عن حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية للمواطنين، تبلغ 40 مليار جنيه، وتمتد حتى نهاية العام.

وخلال المؤتمر كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تبكير دخول محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، اعتبارًا من إبريل 2026.

وينشر موقع مصراوي كل التفاصيل التي تخص محافظة المنيا وأعلنتها المحافظة رسمياً منذ عدة أشهر عن استعدادها التام لتطبيق المنظومة لخدمة حوالي 7 ملايين مواطن.

- أعلنت محافظة المنيا فور تدشين تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي عن ارتفاع عدد المستشفيات الحكومية إلى 28 مستشفى، وجميعها على أتم استعداد لخدمة المواطنين داخل مراكز المحافظة التسع.

- تضم المحافظة عدداً كبيراً من المستشفيات التي جرى الإعلان عن جاهزيتها الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل يبلغ عددها نحو 62 مستشفى، وتتمثل في 33 مستشفى حكوميًا، بينها 4 مستشفيات حديثة تم افتتاحها وتشغيلها مؤخرًا (ديرمواس – ملوي التخصصي – سمالوط – العدوة)، إلى جانب 4 مستشفيات جديدة جاري نهوها ودخولها الخدمة (مغاغة – بني مزار – ملوي – أبوقرقاص)، فضلًا عن البدء في إجراءات إنشاء مستشفى جديدة بمدينة المنيا عاصمة المحافظة، بالإضافة إلى 8 مستشفيات جامعية تغطي مختلف التخصصات، و20 مستشفى قطاع خاص، بما يعزز من جاهزية المحافظة لتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

- افتتحت كذلك المحافظة مؤخراً مركز تخصصي لطب الأسنان، مع دخول 6 مستشفيات جديدة الخدمة في تخصصات نوعية تشمل علاج الأورام، الحميات، الجهاز الهضمي والكبد، العناية الصدرية.

- انتهت مديرية الصحة بالمنيا كذلك من إجراء توسعات شملت إضافة 254 سريرًا داخليًا.

- دعمت المحافظة كذلك مستشفياتها بـ 76 سرير عناية مركزة، 42 وحدة غسيل كلوي و4 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

- خطة التطوير لم تتوقف عند البنية التحتية فقط، بل امتدت إلى تطوير الخدمات العلاجية المقدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتم استحداث خدمات جديدة ومتخصصة كمناظير الجهاز الهضمي، والعيادات المسائية، والزيارات المنزلية، وخدمات الاستدعاء الدموي.

- قامت المحافظة في القرى النائية بتطوير ورفع كفاءة 51 وحدة صحية، بالإضافة إلى 112 وحدة أخرى تحت التنفيذ، بما يضمن وصول الرعاية الصحية المتكاملة لكل أسرة، وجميعها ستدخل المنظومة الجديدة.

- سجلت محافظة المنيا خلال عام 2025، أعداد كبيرة من المستفيدين بخدمات القطاع الصحي بلغت 3 ملايين مواطن، ومع تطبيق المنظومة الجديدة سيدخل تحت مظلتها نحو 7 ملايين مواطن.