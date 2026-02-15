إعلان

كتمت أنفاسها في الدولاب.. تأجيل محاكمة المتهمة بقتل ابنتها في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

03:47 م 15/02/2026

محاكمة تعبيرية

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، تأجيل محاكمة مي.إ.م.ح، 23 عاما، ربة منزل، المتهمة بقتل ابنتها الرضيعة "كيان" 6 أشهر، بوضع الملابس عليها داخل دولاب المنزل، لاتهام خطيبها السابق بقتلها، لجلسة 16 مارس المقبل لمرافعة النيابة العامة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: هشام شريف البسيوني، تامر أحمد عشرة، ومصطفى أحمد سليمان.

شهدت الجلسة الماضية إنكار المتهمة للاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة عدم قتلها لابنتها، وطالبت هيئة الدفاع عرضها على الطب النفسي لبيان حالتها العقلية وقت ارتكاب الواقعة، وما إذا كانت تعاني من أمراض نفسية تستدعي إيداعها إحدى المصحات المتخصصة للعلاج.

كانت قرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية شهدت الواقعة بعد قيام ربة منزل "مطلقة" بإخفاء ابنتها البالغة 6 أشهر داخل الدولاب، لاتهام خطيبها السابق بخطفها وقتلها نتيجة خلافات بينهما. وعقب رجوعها للمنزل وجدت الطفلة جثة هامدة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 30 سبتمبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرحمانية يفيد بتغيب الطفلة عن المنزل، انتقلت الأجهزة الأمنية للمكان، وتم العثور على جثتها داخل الدولاب.

اعترفت المتهمة بأنها مطلقة من والد الطفلة ومخطوبة لآخر ، وأن خلافات نشبت بينهما خلال الفترة الأخيرة، فقامت بإخفاء الطفلة داخل الدولاب لإلقاء التهمة عليه، إلا أنها عقب عودتها اكتشفت وفاة الطفلة.

محكمة جنايات دمنهور النيابة العامة محاكمة ربة منزل قضية قتل جريمة قتل

