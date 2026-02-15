سفير فرنسا بمصر يعلن تفاصيل موسم البحر المتوسط من الإسكندرية (صور)

أعلن سفير فرنسا لدى مصر، إيريك شوفالييه، تفاصيل فعاليات "موسم البحر الأبيض المتوسط 2026" في مصر، وذلك ضمن مبادرة أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتعزيز الروابط بين ضفتي المتوسط، والتي ستنطلق رسمياً من مرسيليا في 15 مايو المقبل،

مؤكداً أن مدينة الإسكندرية تمثل ملتقى فريد للحوار والثقافة.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية، اليوم الأحد، بحضور القنصل العام الفرنسي بالإسكندرية لينا بلان، ومسؤولي المراكز والمؤسسات الفرنسية الثقافية بالإسكندرية.



مشاركة مصرية واسعة

وأوضح "شوفالييه" أن البرنامج سيمتد بين مايو وأكتوبر 2026، بمشاركة قوية للإبداع المصري، حيث سيتم دعم 40 فناناً وفنانة مصريين للمشاركة في فعاليات عالمية مثل مهرجانات "كان" و"أفينيون".



مئوية يوسف شاهين

وأشار إلى أن الاحتفالات بدأت فعلياً بمئوية يوسف شاهين وعرض ثلاثيته السكندرية بحضور ماريان خوري، تلاها معرض الفنان محمد جوهر الذي يبرز التشابه المعماري بين الإسكندرية ومرسيليا.

الشباب والمناخ وقضايا العصر

وكشف السفير عن أجندة شهرية حافلة؛ ففي مارس يركز الموسم على الشباب عبر برنامج "أوديسيه سينما بوزيتيف"، بينما يخصص شهر أبريل للمرأة عبر مهرجان "كتابة وسرد المتوسط".

وفي مايو، تُعقد ندوات حول التغير المناخي، حيث شدد السفير على أن فرنسا تعتبر مكافحة التغير المناخي هدفاً مشتركاً، خاصة وأن الإسكندرية من أكثر المدن تأثراً بهذه الظاهرة.

عودة بينالي الإسكندرية

وأعلن شوفالييه عودة "بينالي الإسكندرية" في عام 2026 بعد توقف دام 12 عاماً، مؤكداً فخر فرنسا بهذه الشراكة.

مفاجأة حفل مكتبة الإسكندرية

واختتم كلمته بالإعلان عن مفاجأة في نهاية أكتوبر 2026، وهي حفل غنائي ضخم للسوبرانو العالمية "فرح الديباني" بمكتبة الإسكندرية، ليكون مسك ختام لموسم يجمع بين الفنون والبحث العلمي والتراث.