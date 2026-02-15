قنصل الصين بالإسكندرية: العلاقات المصرية الصينية في أزهى عصورها (صور)

أكد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، "يانغ يي"، أن العلاقات المصرية الصينية تعيش أزهى عصورها في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة، موضحًا أن فترة عمله الدبلوماسي في مصر التي تجاوزت 1300 يومًا شهدت نتائج مثمرة وغنية.



جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال لقائه الختامي مع وسائل الإعلام، اليوم الأحد، بمقر القنصلية العامة الصينية بالإسكندرية، بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في مصر بنهاية فبراير الجاري.

حصاد 1300 يوم: تعاون سياسي واقتصادي ملموس



واستعرض قنصل الصين يانغ يي محاور الشراكة مع مصر، مؤكدًا تعزز الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين عبر الزيارات رفيعة المستوى، والتنسيق الوثيق في القضايا الدولية لصون مصالح الدول النامية ودفع مسيرة السلام بالشرق الأوسط.

وفي المجال الاقتصادي، شدد القنصل على الدور الحيوي للشركات الصينية بالإسكندرية في تنفيذ مشروعات حيوية دعمت التنمية المحلية ووفرت فرص عمل، مع توسع مستمر في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية.

الإسكندرية مرساة الثقافة والتبادل الشعبي

وفي مسار التبادل الثقافي، وصف القنصل الإسكندرية بأنها أبرز المدن الثقافية لما تملكه من إرث تاريخي، مشيرًا إلى تحقيق تقدم إيجابي في حماية التراث، والبحوث الأكاديمية، والسياحة.

وأعرب عن امتنانه لحكومتي مصر والإسكندرية وللصحفيين على دعمهم الدائم، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة جهود مشتركة بين حكومتـي وشعبي البلدين الصديقين.



الذكرى الـ 70 للعلاقات الدبلوماسية مع مصر والقمة العربية الصينية

واختتم يانغ يي تصريحاته برؤية تفاؤلية لعام 2026، والذي سيشهد الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بكين والقاهرة، وانعقاد القمة العربية الصينية الثانية، مما يفتح آفاقًا واعدة للتعاون.

ووجه القنصل الصيني رسالة للمصريين مهنئًا إياهم بشهر رمضان المبارك الذي يتزامن هذا العام مع عيد الربيع الصيني، متمنيًا أن تدوم صداقة الشعبين أبد الدهر.