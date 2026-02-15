بالأسماء.. 7 مصابين في انقلاب ميكروباص بالمنيا

أصيب 7 أشخاص بينهم سيدتين، بكسور وجروح متفرقة، إثر انقلاب ميكروباص، اليوم الأحد، على الطريق الزراعي بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أنور جمال محمد، 36 سنة، عزت حسني، 30 سنة، مريم صابر مرزوق، 41 سنة، ميخائيل موسى فرج، 65 سنة، ناجى عبد المنعم محمد، 55 سنة، صفية عبد المنعم موسى، 55 سنة، مجدى واصف ثابت، 30 سنة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم التحفظ على السيارة.