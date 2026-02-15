أطلقت مديرية أوقاف جنوب سيناء، اليوم الأحد، فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم، التي تقام بالتعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، بهدف التشجيع على حفظ كتاب الله.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إن الهدف الأساسي للمسابقة هو دعم المتميزين في مسابقات القرآن الكريم والإنشاد الديني، مشيرا إلى أن المسابقة تجري بمشاركة 500 متسابق من كافة المراحل العمرية، وعلى مستوى جميع الإدارات الفرعية بمدن المحافظة.

واوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن الاختبارات مستمرة حتى يوم الخميس المقبل، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة لضمان سير الاختبارات في أجواء من الانضباط والشفافية، وبمتابعة مستمرة من اللجان المختصة بديوان عام المديرية.

وأكد أن التصفيات النهائية تقوم على 7 مستويات ، إلى جانب مسابقة الإنشاد الديني، موضحا أن المستوى الأول يتضمن حفظ القرآن الكريم كاملًا مع الإلمام بأحكام التجويد، بشرط ألا يكون المتقدم إمامًا أو واعظًا بالأزهر أو محفظًا به أو عضوًا بمقرأة.

وعن المستوى الثاني، اوضح أنه لحفظ ثلاثة أرباع القرآن مع الإلمام بأحكام التجويد، وألا يزيد عمر المتقدم على 16 عامًا، والمستوى الثالث لحفظ نصف القرآن مع الإلمام بالمعاني والمفردات ومقاصد سور جزء "عم"، باستخدام كتاب البيان على المنتخب، وألا يزيد العمر على 15 عامًا، والمستوى الرابع لحفظ ربع القرآن مع الإلمام بمفردات ومقاصد سور جزء "عم"، باستخدام كتاب البيان على المنتخب، وألا يزيد العمر على 13 عامًا.

وتابع : أما المستوى الخامس مخصص لذوي الهمم في جميع المستويات، وألا يزيد العمر على 18 عامًا، والمستوى السادس للقراءات السبع والعشر، وألا يزيد العمر على 30 عامًا، ومستوى السابع: الإنشاد الديني والابتهالات، والسن مفتوح.

وعن الجوائز، قال وكيل الوزارة، إنه جرى تخصيص 200 ألف جنيه للفائزين مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، ومن المقرر ان يجري تسليم الجوائز للفائزين خلال احتفالية مديرية الأوقاف في ليلة القدر.