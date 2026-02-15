"موهوب وسالك".. دنيا سامي توجه رسالة لـ يوسف الشريف

وجهت الفنانة دنيا سامي رسالة للفنان يوسف الشريف، ونشرت صورة تجمعهما من كواليس مسلسل "فن الحرب"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026.

وعلقت دنيا سامي قائلة: "مبسوطة وفخورة إني اشتغلت مع نجم موهوب ونضيف وسالك وعايز كل اللي حواليه ينوروا جمبه، ودي مميزات مش موجودة في ناس كتير. لا ودمه خفيف كمان، بس كان مدكِن. ربنا يكتبلك النجاح ويديك على قد طيبتك وتعبك".

بينما رد يوسف الشريف عليها قائلًا: "كلام كبير".

مسلسل "فن الحرب" من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب توبة، ويشارك في بطولته: يوسف الشريف، ريم مصطفى، وشيري عادل، دنيا سامي.

