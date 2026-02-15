إعلان

بعد اعتراض ندى بسيوني.. كيف ظهر أبطال "الضحايا" على "البوسترات"؟

كتب : سهيلة أسامة

02:41 م 15/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    صلاح عبدالله على بوستر مسلسل الضحايا
  • عرض 6 صورة
    مسلسل الضحايا
  • عرض 6 صورة
    مسلسل الضحايا 2
  • عرض 6 صورة
    وفاء سالم
  • عرض 6 صورة
    ندى بسيوني وبوستر مسلسل الضحايا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثارت الفنانة ندى بسيوني جدلًا واسعًا بعد تعليقها على الملصق الدعائي الخاص بها في مسلسل "الضحايا"، المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2026.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوسترات العمل، والتي ظهر فيها عدد من أبطال المسلسل، بينهم ندى بسيوني، راندا البحيري، وفاء سالم.

وعلقت ندى بسيوني على البوستر الخاص بها معربة عن استيائها من الطريقة التي تم تقديمها بها، إذ ظهرت مستلقية على السرير في إشارة إلى وفاة الشخصية التي تقدمها، وكتبت عبر حسابها: "طبعًا أنا بعمل مسلسل (الضحايا) إنتاج أستاذ بلال صبري وهو أخويا، بس أنا معترضة تمامًا على فكرة البوستر، ليه أشوف نفسي كده، حتى هو ماخدش رأيي، وأنا فعلًا اتضايقت من المنظر.. فظيع جدًا".

وتنوعت تعليقات الجمهور، وجاءت أبرزها: "بالعكس ده البوستر عالمي"، "البوستر يشد المتفرج جدًا وكأنه بوستر فيلم رعب"، "هو فيه بعض المنتجين بيعملوا كده كنوع من تعريف الناس بأبطال العمل أو كنوع من التشويق".

يشارك في بطولة مسلسل "الضحايا" كل من: صلاح عبدالله، ندى بسيوني، ميرنا وليد، وفاء سالم، عايدة رياض، والعمل من تأليف وإخراج حاتم صلاح الدين.

ندى بسيوني مسلسل الضحايا رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها
مدبولي: ننسق مع التأمينات الاجتماعية لاستفادة أصحاب المعاشات من زيادات
أخبار مصر

مدبولي: ننسق مع التأمينات الاجتماعية لاستفادة أصحاب المعاشات من زيادات
تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
أخبار البنوك

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
لماذا تزداد الكحة ليلا أثناء العواصف الترابية؟.. اعرف السبب
نصائح طبية

لماذا تزداد الكحة ليلا أثناء العواصف الترابية؟.. اعرف السبب
"موهوب وسالك".. دنيا سامي توجه رسالة لـ يوسف الشريف
زووم

"موهوب وسالك".. دنيا سامي توجه رسالة لـ يوسف الشريف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق