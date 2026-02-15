بعد اعتراض ندى بسيوني.. كيف ظهر أبطال "الضحايا" على "البوسترات"؟

أثارت الفنانة ندى بسيوني جدلًا واسعًا بعد تعليقها على الملصق الدعائي الخاص بها في مسلسل "الضحايا"، المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2026.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوسترات العمل، والتي ظهر فيها عدد من أبطال المسلسل، بينهم ندى بسيوني، راندا البحيري، وفاء سالم.

وعلقت ندى بسيوني على البوستر الخاص بها معربة عن استيائها من الطريقة التي تم تقديمها بها، إذ ظهرت مستلقية على السرير في إشارة إلى وفاة الشخصية التي تقدمها، وكتبت عبر حسابها: "طبعًا أنا بعمل مسلسل (الضحايا) إنتاج أستاذ بلال صبري وهو أخويا، بس أنا معترضة تمامًا على فكرة البوستر، ليه أشوف نفسي كده، حتى هو ماخدش رأيي، وأنا فعلًا اتضايقت من المنظر.. فظيع جدًا".

وتنوعت تعليقات الجمهور، وجاءت أبرزها: "بالعكس ده البوستر عالمي"، "البوستر يشد المتفرج جدًا وكأنه بوستر فيلم رعب"، "هو فيه بعض المنتجين بيعملوا كده كنوع من تعريف الناس بأبطال العمل أو كنوع من التشويق".

يشارك في بطولة مسلسل "الضحايا" كل من: صلاح عبدالله، ندى بسيوني، ميرنا وليد، وفاء سالم، عايدة رياض، والعمل من تأليف وإخراج حاتم صلاح الدين.