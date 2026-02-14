إعلان

بخفض 1%.. البنوك تبدأ تعديل أسعار الفائدة على قروض القطاعين الخاص والحكومي

كتب : منال المصري

11:51 ص 14/02/2026

اسعار الفائدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت البنوك، عقب قرار البنك المركزي المصري الأخير، في تعديل أسعار الفائدة على قروض الشركات الكبرى في القطاعين الخاص والحكومي، بخفض قدره 1% اعتبارًا من الأحد.

وترتبط قروض الشركات الكبرى- بخلاف قروض الأفراد- في العادة بأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي، سواء بالزيادة أو الخفض أو التثبيت، وفقًا لآلية التسعير المعتمدة.

وكان البنك المركزي قد قرر، في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، خفض سعر الفائدة بنسبة 1% ليصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، وذلك للمرة السادسة خلال الأشهر العشرة الأخيرة.

ومن شأن خفض الفائدة على القروض تقليل تكلفة التمويل على الشركات، بما يدعم خطط التوسع وزيادة الإنتاج، ويسهم في خفض أسعار السلع والخدمات، باعتبار الفائدة أحد مكونات تكلفة المنتج النهائي.

وكان مجتمع المال والأعمال قد طالب مرارًا بخفض أسعار الفائدة، في ظل ارتفاع تكلفتها التي لامست في بعض الفترات نحو 30% قبل بدء دورة التيسير النقدي الأخيرة.

وقبل قرار الخميس، كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 7.25% على خمس مرات خلال العام الماضي، مدفوعًا بتباطؤ معدل التضخم.

وأدى خفض الفائدة إلى تنشيط الطلب على الاقتراض من البنوك، حيث تجاوزت معدلات الزيادة في بعض الفترات 50%، العام الماضي بهدف تمويل المشروعات والتوسعات الاستثمارية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الفائدة البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال
حوادث وقضايا

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال
بين الرقص والتاتو.. مسلسل أزمات شيكو بانزا مع الزمالك
رياضة محلية

بين الرقص والتاتو.. مسلسل أزمات شيكو بانزا مع الزمالك
قبل رمضان- 5 فوائد لتناول كوب من البلح باللبن على صحة الجسم
نصائح طبية

قبل رمضان- 5 فوائد لتناول كوب من البلح باللبن على صحة الجسم

هل يحصل شيكابالا على راتبه بعد الاعتزال؟ الزمالك يوضح الحقيقة
رياضة محلية

هل يحصل شيكابالا على راتبه بعد الاعتزال؟ الزمالك يوضح الحقيقة
إيران ترد على تهديدات ترامب: مصير الحاملة الأمريكية الثانية سيكون "الغرق"
شئون عربية و دولية

إيران ترد على تهديدات ترامب: مصير الحاملة الأمريكية الثانية سيكون "الغرق"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"