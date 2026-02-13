بعد طرحها في مصر.. بايك X35 تدخل قائمة أرخص 5 سيارات كروس أوفر

بايك U5 بلس في مواجهة شانجان إيدو.. صراع السيدان الصينية في مصر

طرحت منذ أيام، مجموعة ألكان أوتو، الوكيل المحلي لعلامة بايك الصينية بالسوق المصري، السيارة بايك X35 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر المدمجة خلال فعاليات معرض أوتو مورو للسيارات بالسوق المصري لأول مرة.

ومع طرح السيارة بايك X35 الجديدة كليًا، انضمت السيارة الصينية لقائمة أرخص 5 سيارات كروس أوفر جديدة بالسوق المصري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر بعد انضمام بايك X35 :

جاك JS2

تقدم جاك JS2 كروس أوفر موديل 2026 بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي 710 ألف جنيه.

تأتي JS2 الصينية بطول 4135 مم، وعرض 1750 مم، وارتفاع 1550 مم، وبها قاعدة عجلات يصل طولها الي 2490 مم، بالإضافة الي أن الحقيبة الخلفية تصل سعتها الي 450 لتر .

تعتمد جاك JS2 موديل 2024 علي محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك.

جيلي GX3 Pro

تقدم جيلي GX3 Pro كروس أوفر الجديدة بفئة واحدة سعرها الرسمي 790 ألف جنيه.

تقدم جيلي GX3 Pro بطول 4.005 مم، وعرض 1.760 مم، ويبلغ ارتفاعها 1.575 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.480 مم، وتقف على عجلات رياضية قياس 16 بوصة.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

رينو كارديان

تتوفر رينو كارديان 2026 في السوق المصري بثلاث فئات الأولي إيفوليوشن بسعر 800 ألف جنيه، والفئة تكنو الثانية 850 ألف جنيه، بينما تُطرح الفئة أيقونيك الأعلى تجهيزًا 900 ألف جنيه.

تعتمد كارديان على محرك صغير ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر تيربو يولد 100 حصان و142 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك.

تأتي بأبعاد مدمجة بطول 4.120 متر وقاعدة عجلات 2.604 متر وخلوص أرضي مرتفع 209 مم، فيما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 410 لترات وخزان الوقود 50 لترًا.

كايي X3 Pro

تباع الفئة الأولى من X3 Pro بـ810 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 860 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك بنزين تربو بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 156 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة CVT مزود بنظام نقل محاكي لتسع سرعات، كما تقدم فئتها الأولي بمحرك تنفس طبيعي بنفس السعة يولد 118 حصان.

يبلغ طول السيارة 4400 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1831 ملم، وارتفاعها 1653 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2632 ملم، وخلوص أرضي يبلغ 158 ملم.

بايك X35

تقدم بايك X35 الجديدة بفئة واحدة سعرها الرسمي بسعر 860 ألف جنيه.

تأتي بايك X35 الجديدة بطول 4,325 مم، بينما يصل العرض إلى 1,830 مم، ويبلغ الارتفاع 1,640 مم. ويصل الوزن الإجمالي للسيارة 1,270 كيلوجرام.

تعتمد بايك X35 على محرك بسعة 1.5 لتر، بقوة 116 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات.

