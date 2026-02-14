إعلان

الداخلية تضبط 432 متهمًا و200 كجم مخدرات خلال 24 ساعة (تفاصيل)

كتب : علاء عمران

12:01 م 14/02/2026

حملة امنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لمواجهة الخارجين على القانون وضبط المخالفين وحائزي الأسلحة.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 243 قضية مخدرات بإجمالي 432 متهم، وحجزت كميات ضخمة من المخدرات شملت بذور القنب 200 كجم، هيروين 32 كجم، بانجو وشابو 16 كجم لكل منهما، بالإضافة إلى الآيس والبودر والإستروكس وقرابة 2844 قرص مخدر.
كما تم ضبط 206 قطعة سلاح ناري بحوزة 161 متهمًا، و266 قطعة سلاح أبيض، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ أكثر من 84 ألف حكم قضائي متنوع، بينما ضبطت الحملة 252 دراجة نارية مخالفة و21822 مخالفة مرورية متنوعة، وفحصت 62 سائقًا تبين إيجابية تعاطي المخدرات لدى 11 منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات لضمان الأمن والانضباط على الطرق والأحياء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات أمنية ضبط 243 قضية مخدرات ضبط 206 قطعة سلاح ناري ضبط 252 دراجة نارية مخالفة ضبط مخالفات مرورية متنوعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران ترد على تهديدات ترامب: مصير الحاملة الأمريكية الثانية سيكون "الغرق"
شئون عربية و دولية

إيران ترد على تهديدات ترامب: مصير الحاملة الأمريكية الثانية سيكون "الغرق"
قبل رمضان- 5 فوائد لتناول كوب من البلح باللبن على صحة الجسم
نصائح طبية

قبل رمضان- 5 فوائد لتناول كوب من البلح باللبن على صحة الجسم

أحكام الصيام في رمضان (5).. علي جمعة يوضح ما هي الأيام الخمسة التي يحرم
متنوعة

أحكام الصيام في رمضان (5).. علي جمعة يوضح ما هي الأيام الخمسة التي يحرم
قبل عيد الحب.. إزاي تختار هدية مناسبة لشريكك؟
علاقات

قبل عيد الحب.. إزاي تختار هدية مناسبة لشريكك؟
أمن قومي.. اقتراح بالشيوخ للإسراع في إجراء انتخابات المحليات
أخبار مصر

أمن قومي.. اقتراح بالشيوخ للإسراع في إجراء انتخابات المحليات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"