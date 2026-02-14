الداخلية تضبط 432 متهمًا و200 كجم مخدرات خلال 24 ساعة (تفاصيل)

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لمواجهة الخارجين على القانون وضبط المخالفين وحائزي الأسلحة.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 243 قضية مخدرات بإجمالي 432 متهم، وحجزت كميات ضخمة من المخدرات شملت بذور القنب 200 كجم، هيروين 32 كجم، بانجو وشابو 16 كجم لكل منهما، بالإضافة إلى الآيس والبودر والإستروكس وقرابة 2844 قرص مخدر.

كما تم ضبط 206 قطعة سلاح ناري بحوزة 161 متهمًا، و266 قطعة سلاح أبيض، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ أكثر من 84 ألف حكم قضائي متنوع، بينما ضبطت الحملة 252 دراجة نارية مخالفة و21822 مخالفة مرورية متنوعة، وفحصت 62 سائقًا تبين إيجابية تعاطي المخدرات لدى 11 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات لضمان الأمن والانضباط على الطرق والأحياء.