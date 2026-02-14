قاتل وتاجر مخدرات.. قرار عاجل من المحكمة بشأن صياد بمدينة دهب

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بمعاقبة عامل على مركب صيد ومقيم بمنطقة العصلة بمدينة دهب بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور على حامد، وكيل النيابة، وسكرتارية التحقيق محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

تفاصيل الواقعة:

تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر الماضي بدائرة مدينة دهب، بعد ورود معلومات إلى رجال الأمن تفيد قيام المتهم بالاتجار في المخدرات علنًا، مستخدمًا سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية، واتخاذه منطقة العصلة مسرحًا لنشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات، قامت قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعمل كمين للمتهم أثناء استعداده لتسليم أحد عملائه كمية من المواد المخدرة، وتم ضبطه بحوزته هاتف محمول ومبلغ 1200 جنيه.

وعثر ضباط المباحث داخل السيارة على 40 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش. وكشف البحث عن أن المتهم هارب من حكم غيابي في قضية قتل عمد بمدينة أبو رديس، ولديه سوابق في قضايا اتجار بالمخدرات بمدينة طور سيناء.

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط متبقي من عمليات بيع سابقة، واستخدام الهاتف والسيارة لتسهيل نشاطه الإجرامي والهروب من رجال المباحث، حيث كانت السيارة بلا لوحات معدنية.

جرى تحرير محضر بالواقعة رقم 3500 لسنة 2025 جنح مدينة دهب، وحُبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع التحفظ على السيارة المضبوطة، والاستعلام من إدارة المرور عن ملكيتها أو ما إذا كانت مسروقة.

وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، قيدت برقم 1555 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت الحكم السابق.