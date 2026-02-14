الداخلية تغلق 117 محلاً مخالفاً وتضبط 4 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لتنفيذ قرارات الدولة وضبط المخالفين، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 117 مخالفة ضد المحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق الصادر عن مجلس الوزراء في إطار خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وفي مجال مكافحة جرائم التهريب، تمكن قطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط 4 قضايا تهريب وبضائع مخالفة، وضبط 3897 مخالفة مرورية متنوعة، و58 قضية في مجال الأمن العام، كما تم تنفيذ 285 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وأكدت الداخلية استمرار الحملات الأمنية على جميع المنافذ والمحاور لضبط المخالفين والحفاظ على الانضباط الأمني، مع تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين.