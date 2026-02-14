تموين الوادي الجديد تصادر سلعًا منتهية الصلاحية وتحرر مخالفات

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد جهودها الرقابية لضبط الأسواق وضمان تداول السلع الغذائية الأساسية بطريقة آمنة، في إطار خطة الدولة لحماية المستهلك، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير سلع مطابقة للمواصفات القياسية في كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، اليوم السبت، أن المديرية نفذت سلسلة من الجولات الميدانية المفاجئة، بلغت 19 حملة تفتيشية شاملة، شملت المرور على 169 منشأة تجارية وتموينية، بدءًا من مخازن الجملة وصولاً إلى محال التجزئة والمخابز البلدية، للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التمويني.

وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى، أن الحملات أسفرت عن رصد مجموعة من المخالفات الجسيمة التي تمس القوت اليومي للمواطن، حيث تم تحرير 134 محضرًا متنوعًا خلال الأسبوع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لضمان ردع أي محاولة للتلاعب بصحة أو أموال المستهلكين.

وأشارت الدكتورة سلوى مصطفى إلى أن قطاع أسواق الجملة والتجزئة تصدر قائمة المخالفات، حيث تم تحرير 115 محضرًا نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح وعدم الإفصاح عن البيانات التجارية للسلع، وهو ما يعد تضليلًا للمستهلك ومخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك.

ولفتت مديرة التموين إلى ضبط كميات من السلع غير المطابقة للمواصفات، وبيع سلع منتهية الصلاحية، ما يشكل خطورة على الصحة العامة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحريزها بمعرفة الجهات المختصة. كما أكدت استمرار الحملات لمطاردة بائعي السلع مجهولة المصدر التي تدخل الأسواق بطرق غير قانونية.