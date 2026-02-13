بتخفيضات 30%.. افتتاح معارض "أهلاً رمضان" بسيدى بشر والعصافرة -صور

استعدادًا لرمضان.. افتتاح 10 مساجد بالمنيا في الجمعة الأخيرة من شعبان

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

افتتحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، معارض "أهلاً رمضان" في مناطق سيدي بشر والعصافرة بشرق المحافظة.

وجاء الافتتاح في إطار توجيه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بتوفير السلع بأسعار مخفضة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

"أهلا رمضان" في المنتزة

وأجرى المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين، جولة تفقدية للمعارض المقامة بنطاق أحياء شرق؛ حيث شملت الجولة افتتاح معرض منطقة سيدي بشر بحضور وليد المرسى رئيس حي المنتزة أول، وافتتاح معرض منطقة العصافرة بحضور المهندسة دعاء عبد الرزاق رئيس حي المنتزة ثان، وفريد شوقي مدير إدارة تموين المنتزة.

تخفيضات وسلع متنوعة

أوضح المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، أن المعارض تقدم السلع بخصومات تتراوح بين 20% و30%، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق التوازن السعري بالأسواق. وتضم المعارض كافة السلع الغذائية والاستهلاكية، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه الطازجة والسلع المرتبطة بالشهر الكريم بجودة عالية.

خطة تغطية الأحياء

تأتي هذه المعارض ضمن خطة شاملة تستهدف تغطية جميع أحياء المحافظة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا وتكدسًا بالسكان، لضمان وصول السلع المدعمة لجميع المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك، مع استمرار الرقابة التموينية لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات.