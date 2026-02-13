إعلان

بتخفيضات 30%.. افتتاح معارض "أهلاً رمضان" بسيدى بشر والعصافرة -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:05 م 13/02/2026 تعديل في 11:05 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    افتتاح معارض أهلاً رمضان بسيدى بشر والعصافرة (1)
  • عرض 8 صورة
    افتتاح معارض أهلاً رمضان بسيدى بشر والعصافرة (5)
  • عرض 8 صورة
    افتتاح معارض أهلاً رمضان بسيدى بشر والعصافرة (2)
  • عرض 8 صورة
    افتتاح معارض أهلاً رمضان بسيدى بشر والعصافرة (6)
  • عرض 8 صورة
    افتتاح معارض أهلاً رمضان بسيدى بشر والعصافرة (7)
  • عرض 8 صورة
    افتتاح معارض أهلاً رمضان بسيدى بشر والعصافرة (3)
  • عرض 8 صورة
    افتتاح معارض أهلاً رمضان بسيدى بشر والعصافرة (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

افتتحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، معارض "أهلاً رمضان" في مناطق سيدي بشر والعصافرة بشرق المحافظة.

وجاء الافتتاح في إطار توجيه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بتوفير السلع بأسعار مخفضة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

"أهلا رمضان" في المنتزة

وأجرى المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين، جولة تفقدية للمعارض المقامة بنطاق أحياء شرق؛ حيث شملت الجولة افتتاح معرض منطقة سيدي بشر بحضور وليد المرسى رئيس حي المنتزة أول، وافتتاح معرض منطقة العصافرة بحضور المهندسة دعاء عبد الرزاق رئيس حي المنتزة ثان، وفريد شوقي مدير إدارة تموين المنتزة.

تخفيضات وسلع متنوعة

أوضح المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، أن المعارض تقدم السلع بخصومات تتراوح بين 20% و30%، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق التوازن السعري بالأسواق. وتضم المعارض كافة السلع الغذائية والاستهلاكية، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه الطازجة والسلع المرتبطة بالشهر الكريم بجودة عالية.

خطة تغطية الأحياء

تأتي هذه المعارض ضمن خطة شاملة تستهدف تغطية جميع أحياء المحافظة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا وتكدسًا بالسكان، لضمان وصول السلع المدعمة لجميع المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك، مع استمرار الرقابة التموينية لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

افتتاح معرض أهلا رمضان بسيدى بشر افتتاح معرض أهلا رمضان بالعصافرة أهلا رمضان بسيدى بشر والعصافرة مديرية التموين بالإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نقيب الصحفيين يصدر بيانا بشأن "واقعة الأتوبيس" وشاب بنها: "كونوا سندا للضحايا
أخبار مصر

نقيب الصحفيين يصدر بيانا بشأن "واقعة الأتوبيس" وشاب بنها: "كونوا سندا للضحايا
"لازم أبرأ نفسي قدام أهل بلدي".. أول رد من عمدة ميت عاصم على واقعة "بدلة
أخبار المحافظات

"لازم أبرأ نفسي قدام أهل بلدي".. أول رد من عمدة ميت عاصم على واقعة "بدلة
خدرها وتعدى عليها جنسيًا.. ضبط ممرض هتك عرض مريضة داخل مستشفى بالدقهلية
أخبار المحافظات

خدرها وتعدى عليها جنسيًا.. ضبط ممرض هتك عرض مريضة داخل مستشفى بالدقهلية
النمر العربي يواجه شبح الانقراض.. حقائق قد لا تعرفها عنه
علاقات

النمر العربي يواجه شبح الانقراض.. حقائق قد لا تعرفها عنه
النقل تصدر بيانا بشأن واقعة نزع أحد الأشخاص لكشافات الإنارة بالطريق الدائري
أخبار مصر

النقل تصدر بيانا بشأن واقعة نزع أحد الأشخاص لكشافات الإنارة بالطريق الدائري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان