أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية على البحر واستقرار سرعة الرياح، مع استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية بشكل طبيعي.

وأكد اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة، على مديري الموانئ ضرورة المتابعة المستمرة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجوية، حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية وصون الممتلكات العامة والخاصة.

وتشهد محافظة جنوب سيناء طقسًا غائمًا جزئيًا على بعض المناطق، مع تراجع طفيف في درجات الحرارة، خاصة بمدينة سانت كاترين، حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى 3 درجات بعد أن وصلت أمس إلى 7 درجات، مع استمرار نشاط الرياح الذي بلغ 32 كيلومترًا في الساعة في بعض المناطق، مما زاد الإحساس بالبرودة.

وواصلت المحافظة تحذير المسافرين عبر الطرق الدولية بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بإرشادات السلامة، نتيجة لهبوب الرياح المحملة بالرمال على فترات متقطعة.

وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر قد أعلنت أمس غلق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية، حيث تراوحت شدة الرياح بين 22 و25 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار، مع اضطراب حالة البحر.