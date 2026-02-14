روبيو: لا نعلم ما إذا كان الروس جادين في إنهاء الحرب

أقر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، اليوم السبت، بأنه ليس من الواضح ما إذا كانت روسيا مستعدة فعلا للتفاوض في محادثات السلام بشأن أوكرانيا التي بادر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال روبيو، ردا على سؤال من مدير المؤتمر، فولفجانج إيشينجر: "لا نعلم ما إذا كان الروس جادين في إنهاء الحرب"، مضيفا أن الروس يقولون إنهم جادون، غير أنه ليس من الواضح تحت أي شروط سيكونون مستعدين لإنهاء الحرب، وما إذا كان من الممكن إيجاد شروط مقبولة أيضا لأوكرانيا.

وبشأن دور الولايات المتحدة، قال روبيو إن بلاده ستواصل بذل ما بوسعها للمساهمة في إنهاء الحرب، مؤكدا الاستمرار في العمل على فحص ما إذا كان يمكن التوصل إلى نتيجة تستطيع أوكرانيا التعايش معها وتكون مقبولة لروسيا.

وقال روبيو، مخاطبا الحضور في المؤتمر: "لا أعتقد أن أحدا في هذه القاعة يعارض التوصل لحل تفاوضي لهذه الحرب - طالما أن الشروط عادلة ومستدامة. هذا بالضبط ما نريد أن نحققه."