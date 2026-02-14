إعداد- منى الموجي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. ونستعرض أبرزها في السطور التالية..

أروى جودة

شاركت الفنانة أروى جودة جمهورها ومتابعي حسابها على موقع انستجرام، صورًا جديدة من حفل زفافها الذي أقيم في إيطاليا.

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعي حسابها على موقع انستجرام، صورًا جديدة، بجوار رسومات تتعلق بعلم التشريح، وعلقت "القدماء المصريين أول من اكتشف الطب في العالم.. وظهر ذلك في النقوش الفرعونية على جدران المعابد، وأول طبيبة في الكون هي بسشت في الحضارة المصرية العظيمة التي علمت العالم كل شيء وأهم شيء الطب، الطبيبة بسشت هي أول طبيبة مسجلة في التاريخ.. وكان لها عدة ألقاب منها إيمي را سونوت (كبيرة الطبيبات). تحيا مصر منذ التاريخ ويحيا أطباء وطبيبات مصر منذ الحضارة المصرية القديمة من آلاف السنين وحتى الآن".

ياسمين عبدالعزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، صورًا جديدة من كواليس مسلسلها "وننسى اللي كان" والذي من المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2026، وعلقت بكتابة اسم الشخصية التي تؤديها، والقناة التي ستعرض المسلسل "جليلة رسلان.. MBC مصر".

محمد إمام

نشر الفنان محمد إمام، صورة تجمعه بالفنانة إيمي سالم من كواليس مسلسله "الكينج" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026، وعلق "اوعوا تكونوا فاكرين إنهم قصتين حب بس.. لأ دول 3، أو يمكن أكتر، وكل واحدة أغرب من التانية؟! استنوا الحاج متولي، قصدي حمزة الدباح في رمضان إن شاء الله.. المسلسل ده إهداء لكل المسلسلات والأعمال العظيمة اللي اتربينا عليها".

دينا فؤاد

نشرت الفنانة دينا فؤاد، صورة لها عبر "انستجرام"، وعلقت "يصعب معرفة ما تخفي الأنفس، لكن معادن الناس تكشفها المواقف.. حكمة".

فيفي عبده

كشفت مجموعة قنوات MBC مصر عن مشاركة النجمة فيفي عبده في رمضان 2026، من خلال برنامج "ألف ليلة مع فيفي عبده"، ونشرت صورة الملصق الدعائي الرسمي، مصحوب بتعليق "جاهزين؟ حلقات ومواقف هتنسيك همومك في برنامج ألف ليلة مع فيفي عبده".