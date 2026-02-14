سدد له 20 طعنة.. محاكمة المتهم بقتل "عديله" في الإسكندرية اليوم

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، محاكمة فني الألوميتال المتهم بقتل عديله، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة "السيتي لايت"، بعد إيداعه مستشفى المعمورة للطب النفسي للكشف على قواه العقلية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى لطفي المغازي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار محمود محمد الربيعي، والمستشار مصطفى سعد عبد السيد، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي.

تفاصيل الجريمة:

تعود وقائع القضية رقم 23380 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة ثالث المنتزه، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بمقتل مواطن في مدخل كمبوند سكني شهير.

وكشفت التحريات عن وجود خلافات أسرية بين المتهم، "م.م.م" 37 سنة، فني ألوميتال، وزوجته وأسرتها، مع وجود ضغائن نفسية تجاه عديله، "م.أ.ع" زوج شقيقة زوجته، بسبب الفارق الاجتماعي بينهما وحقده عليه.

وحسب أوراق القضية، توجه المتهم لرؤية أبنائه في منزل الأسرة، وهناك التقى بالمجني عليه وطلب منه التوجه معه إلى شقة مهجورة للتحدث. إلا أنه أمسك قطعة خرسانية وانهال بها على رأسه.

وحاول أحد السكان إسعاف المجني عليه وإبعاده عن المتهم، لكنه عاد مرة أخرى حاملاً سلاحًا أبيض "سكين"، وسدد له 20 طعنة في مختلف أنحاء الجسم داخل مدخل كمبوند "السيتي لايت"، ما أسفر عن وفاته على الفور.

جرى تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة المنتزه ثالث، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.