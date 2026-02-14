هل تحوّل مسجد بالمنوفية إلى ثلاجة بطاطس؟.. أول رد من صاحب المكان

أثار تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول تحويل صاحب مسجد بمنطقة الحبشي بقرية بهناي بمركز الباجور إلى ثلاجة بطاطس، حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي، قبل أن تتضح التفاصيل الحقيقية للأمر.

وفور انتشار الفيديو، انتقلت لجنة من وزارة الأوقاف إلى موقع المسجد، وتبين أن المكان عبارة عن زاوية على مساحة 130 مترًا، يجري حاليًا تعديل شكلها الهندسي لاستكمال بناء أدوار علوية، مع تقليص مساحة المصلى إلى 40 مترًا فقط، فضلًا عن أعمال التشطيبات والنقاشة في الموقع.

وقال الدكتور أحمد حامد، صاحب المكان، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الموقع زاوية صغيرة لا تُقام به شعائر الجمعة أو الأعياد، وأن عدد المصلين كان محدودًا، مؤكدًا أن ما تردد عن تحويل المكان إلى ثلاجة بطاطس غير صحيح، وأن الأعمال الجارية إنشائية بحتة دون أي نشاط تجاري.

وأوضح "حامد" أنه سبق وتقدم برغبته في التبرع بالزاوية لوزارة الأوقاف، إلا أن اللجنة المختصة أفادت بوجود مسجد كبير على بعد نحو 50 مترًا فقط، قادر على استيعاب أعداد المصلين، مما يجعل التبرع غير ملائم.

وأضاف صاحب المكان، أن اشتراطات التبرع تضمنت أن يكون العقار بالكامل ملكًا خالصًا للأوقاف، وهو ما لا يتناسب مع احتياجاته الأسرية، فقرر إعادة تخطيط المساحة وإنشاء زاوية جديدة بمساحة 40 مترًا والتقدم للتصالح عليها تمهيدًا للتبرع بها رسميًا.

وعقب تداول الواقعة، توجه فتحي شلبي، رئيس مركز ومدينة الباجور، إلى الموقع لمعاينته، ووجه أصحاب المكان بفتح النوافذ المغلقة للتأكد من طبيعة الاستخدام ومراجعة الإجراءات المتبعة.