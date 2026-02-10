إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق مصنع مراتب بالبحيرة -صور

البحيرة - أحمد نصرة:

أُصيب 3 أشخاص بحالات اختناق، اليوم الثلاثاء، إثر نشوب حريق داخل مصنع مراتب بقرية نفرة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع مراتب بقرية نفرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، مدعومة بعدد 6 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف، إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين اشتعال كميات كبيرة من المراتب داخل المصنع، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده دون امتداده للأماكن المجاورة.

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، جرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.