محافظ بني سويف يتابع معدلات العمل بمشروع كوبري الشاملة -صور

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشروع إنشاء كوبري الشاملة أعلى مزلقان عزمي وترعة الإبراهيمية، لمتابعة سير أعمال المرحلة الأولى من المشروع، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري، ضمن خطة للتيسير على المواطنين، وتخفيف الزحام، وتحقيق السيولة المرورية، وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على شوارع وميادين المحافظة.

وتجول المحافظ في مواقع العمل على الجانبين الشرقي والغربي للكوبري، وناقش مع فريق التنفيذ المراحل الجارية، من أعمال تضمنت الانتهاء من صب القواعد المُسلّحة للمحاور وأعمال عزل القواعد، وصب بعض الحواجز الخرسانية للباكيات والبلاطة العلوية، فيما يجرى حاليا أعمال حدادة البلاطة السُفلية والويبات للباكية، بجانب صب بعض حوائط المنزل، بالتوازي مع أعمال الدهانات.

وناقش المحافظ مع القائمين على التنفيذ خطة ومراحل العمل في كوبري المشاة، حيث تم البدء في أعمال الجسّات والتصميمات تمهيدا لأعمال الخوازيق الحاملة للكوبري، الذي سيتم دعم سلالمه الخرسانية بمصاعد كهربية للتيسير على المواطنين في التنقل على جانبي ترعة الإبراهيمية، خاصة كبار السن وذوي الهمم والأطفال والمرضى، موزعة بواقع مصعد بشارع بورسعيد بجوار سور الجامعة، ومصعد آخر "كهربائي" بشارع سعد زغلول، فضلا عن سلم خرساني موازي لترعة الإبراهيمية

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة دون تأخير، مع الإلتزام الكامل بالجودة والمواصفات الفنية، مؤكدًا أن المشروع لا يمثل مجرد إنشاءات هندسية، بل خدمة مباشرة للمواطن، تستهدف التيسير الحقيقي في الحركة والتنقل، خاصة لكبار السن والمرضى وذوي الهمم.

يذكر أن المشروع يتكون من 2 كوبري سيارات: يبدأ الكوبري الأول "غرباً" من شارع بورسعيد صعوداً أعلى المشتل وترعة الإبراهيمية وشريط السكة الحديد نزولاً إلى شارع سعد زغلول، فيما يبدأ الكوبري الثاني "شرقاً" من أمام مديرية الصحة بشارع سعد زغلول صعوداً أعلى المشتل وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد ثم يتفرع إلى 3 فرعات بشوارع: صلاح سالم وبورسعيد وسعد زغلول "فرعة لكل شارع"، بجانب كوبري مشاة أعلى المزلقان.